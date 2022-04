Presidenziali francesi: verso il ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen

Manca una settimana al voto del 10 aprile per eleggere il Presidente della Repubblica francese: si tratta del primo di quattro appuntamenti elettorali che, fra aprile e giugno, individueranno prima l’inquilino dell’Eliseo e poi i parlamentari dell’Assemblée Nationale.

Elezioni sotto traccia, con qualche manifesto in strada, poco o nulla nelle buche per le lettere, inapprezzabile sulle reti sociali e svogliato nei dibattiti televisivi: l’attenzione è tutta per quanto sta succedendo in Ucraina: un fatto di gravità eccezionale vissuto con preoccupazione.

La guerra si sta rivelando determinante sia nei sondaggi, sia nella piega che ha preso la campagna elettorale: in un mese sono state spazzate via tutte le “parole d’ordine” che avrebbero dovuto caratterizzarla, soprattutto a destra.

A inizio anno gli argomenti dibattuti nei primi faccia a faccia erano altri: immigrazione, criminalità, debolezza del governo, potere di acquisto. Con l’Europa nel ruolo di imputata.

Poi l’invasione russa, le immagini delle violenze e delle criminalità commesse a danno della popolazione, il ruolo assunto dalla Francia alla presidenza dell’ Unione Europea e la condanna delle scelte di Putin che, anche in Francia, alcuni dei candidati osannavano.

I toni della campagna elettorale sono così cambiati: solo una decina di giorni fa i tre “pretendenti” al ballottaggio con Emmanuel Macron erano pressoché affiancati: nello spazio di pochi punti si trovavano Marine Le Pen, accreditata del 15%, Jean-Luc Mélenchon, col 13% ed Éric Zemmour, con l’11%.

Marine Le Pen, all’inizio della crisi ucraina, era data in ribasso con Mélenchon (estrema sinistra) in fase di sorpasso.

Poi è emersa l’abilità della Le Pen: presa di distanze dalla Russia, appoggio all’Ucraina, condanna dell’invasione, appoggio alle scelte europee e all’alleanza atlantica, pur con qualche distinguo.

Gli altri due candidati, vittime di posizioni ideologiche, non sono riusciti a riallinearsi ed hanno cominciato a perdere.

In modesto calo è dato Emmanuel Macron che ha lasciato ai suoi più stretti collaboratori, tra i quali il Sindaco di Nizza, la gestione della campagna elettorale e si occupa del dramma ucraino cercando vie di uscita e mediazioni, anche parziali.

L’assenza di Emmanuel Macron dalla campagna elettorale viene considerata dagli analisti penalizzante e lo si riscontra anche dai sondaggi, ma, in ogni caso, non preoccupante per le sorti della competizione che pare avviata verso un ballottaggio con Marine Le Pen, come cinque anni fa.

Secondo un sondaggio condotto da BVA per Orange e RTL, pubblicato il 1° aprile, Macron raccoglierebbe il 27% dei consensi (un punto in meno in 7 giorni) e al secondo posto vi sarebbe Marine Le Pen (RN) con il 21% dei voti.

Ormai distanziato il “terzo incomodo” Jean-Luc Mélenchon che non supererebbe il 15% dei voti e irrimediabilmente fuori gioco Valérie Pécresse ed Éric Zemmour accreditati del 9,5%.

Senza successo anche la campagna dell’ecologista Yannick Jadot, che si assesterebbe sul 5% dei voti: i temi alla base della sua campagna elettorale non sono più così trainanti nelle priorità dei francesi.

Ad una settimana dal voto, dunque, si prospetta uno scenario molto simile a quello di cinque anni fa: lo stesso sondaggio, per quanto concerne il ballottaggio, accredita Emmanuel Macron del 54,5% dei consensi e Marine Le Pen del 45,5%: cinque anni fa era finita 66,10% contro 33,90%, ma non rombavano i cannoni, l’inflazione non aveva subito un’infiammata e non vi era stata una dura epidemia di mezzo.