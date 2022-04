Auto elettriche in aumento: come scegliere l’assicurazione online più conveniente?

In Italia l’elettrificazione delle auto avanza spedita. Secondo i dati Unrae relativi al 2021, da gennaio a dicembre le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate del 538% rispetto al 2019, mentre le vendite di vetture ibride ricaricabili del 963%. Sempre più automobilisti dunque, sia in Italia che in Europa, scelgono di acquistare una macchina a zero o basse emissioni, approfittando degli incentivi pubblici e delle numerose agevolazioni previste per i veicoli green.

Tuttavia, è importante scegliere l’assicurazione auto più conveniente per l’auto elettrica o ibrida, sfruttando le tante promozioni offerte dalle compagnie assicurative. Come per le macchine con motore a combustione, anche per i veicoli ecologici la soluzione migliore sono le polizze auto online, assicurazioni facili da gestire in modo digitale e soprattutto caratterizzate spesso da premi assicurativi particolarmente vantaggiosi.

Ovviamente, è importante richiedere sempre dei preventivi e confrontare le polizze online, utilizzando i servizi gratuiti messi a disposizione dagli intermediari autorizzati, per comparare le offerte disponibili sul mercato e trovare le migliori tariffe per assicurare l’auto elettrica e ibrida (ottieni il preventivo gratis sul portale 6sicuro.it).

Cosa valutare nella scelta della polizza auto online per i veicoli green

Per scegliere l’assicurazione online giusta per un’automobile elettrica o ibrida plug-in è essenziale richiedere vari preventivi, in questo modo si possono conoscere le proposte delle compagnie e valutarle con attenzione confrontando le differenti soluzioni offerte dalle imprese assicurative. In genere, il premio della polizza RCA di una macchia elettrica è più basso rispetto a quello di una vettura endotermica, anche grazie alle numerose offerte e sconti messi a disposizione per chi deve assicurare una vettura a basso impatto ambientale.

Non è raro trovare sconti del 10 o 20% sull’assicurazione RC Auto, la copertura obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli, un aspetto che rende ancora più vantaggioso passare a un’auto ecologica. I prezzi più bassi, però, non devono ridurre la propensione al risparmio, infatti soltanto comparando le polizze auto online è possibile individuare quella realmente più conveniente sul mercato. Di norma, le assicurazioni online sono quelle che offrono le tariffe più competitive, grazie alla riduzione dei costi da parte delle compagnie che gestiscono l’attività in modo 100% digitale.

Naturalmente, è necessario stipulare una polizza soltanto con un’impresa di assicurazioni autorizzata dall’IVASS, affidandosi per il confronto appena ai portali online che garantiscono la presenza di prodotti assicurativi affidabili. Nella scelta, però, non bisogna considerare soltanto l’importo del premio, ma anche una serie di aspetti indispensabili per prendere una decisione consapevole. Si tratta ad esempio delle franchigie e delle esclusioni, condizioni importanti da analizzare prima della stipula leggendo in modo accurato il preventivo e il set informativo precontrattuale.

Per scegliere la giusta polizza auto bisogna anche valutare bene la formula di guida adatta, in quanto un sinistro causato da un guidatore non in possesso dei requisiti previsti dalla polizza potrebbe far scattare il diritto di rivalsa. Allo stesso modo, è necessario tenere conto della possibilità di installare la scatola nera nel veicolo, poiché alcune polizze RCA presentano riduzioni del premio per chi acconsente a questa soluzione. Va anche verificata la possibilità di applicare la RC Familiare, la normativa che consente di ereditare una classa di merito migliore in alcune circostanze, utile soprattutto per i neopatentati.

I vantaggi delle assicurazioni auto online per i veicoli elettrici

Negli ultimi anni la maggior parte degli automobilisti ha scelto le polizze auto online, grazie a un’offerta sempre più ampia e strutturata da parte delle compagnie assicurative. Oggi sul mercato è possibile trovare dei marchi che operano esclusivamente online, oppure delle imprese di assicurazioni tradizionali che offrono anche polizze online attraverso i canali digitali. In entrambi i casi, i vantaggi delle assicurazioni online per l’auto sono considerevoli, a partire dal maggiore risparmio sul premio assicurativo.

Inoltre, si tratta di una soluzione comoda e pratica, infatti una volta trovata la polizza giusta è possibile acquistare la copertura con un click senza uscire di casa, utilizzando il pc oppure il proprio smartphone. Anche la gestione della polizza auto è semplice e agevole, con la possibilità di comunicare con la compagnia attraverso app mobile intuitive e facili da utilizzare. Tramite l’applicazione è possibile non solo acquistare e rinnovare la polizza, ma si possono inviare i documenti richiesti in caso di sinistro, compilare il modulo CAI online per la constatazione di incidente e perfino richiedere assistenza stradale direttamente dall’app.

Attraverso l’app o l’area riservata sul portale dell’assicuratore è anche possibile associare una nuova targa alla polizza, estendere l’assicurazione attivando una o più garanzie complementari, oppure richiedere un preventivo online per assicurare un altro veicolo. Le tecnologie digitali delle assicurazioni online si abbinano perfettamente alle moderne auto elettriche, veicoli connessi dotati di servizi online avanzati, un’integrazione ideale per rispettare l’ambiente, risparmiare e agevolare la quotidianità.