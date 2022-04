Fantax: una mostra sul primo supereroe francese dei fumetti

La Biblioteca Louis Nucéra propone un'inedita mostra di disegni e oggetti originali del primo fumetto che rappresenta un supereroe francese di nome Fantax.

Tanguy Mouchot, nipote del fumettista Pierre Mouchot (noto come Chott) mette a disposizione parte della sua collezione privata e rende così omaggio a suo nonno, creatore nel 1946 delle avventure del giustiziere mascherato con il suo sceneggiatore Marcel Navarro (J. K. Melwyn-Nash).

Le prime gesta del supereroe "Fantax" furono pubblicate sul giornale Paris-Monde Illustré, poi sotto forma di album. La serie fu un grande successo e Pierre Mouchot/Chott divenne uno dei più importanti autori-editori della stampa giovanile francese.

Per rafforzare il legame con i suoi lettori e promuovere gli scambi tra i fan della serie, venne creato il "Club de l'audace". Chott ideò anche i primi prodotti derivati francesi: statuette con l'effigie di "Fantax" e oggettistiche diverse.

Nonostante l'accoglienza entusiasta del pubblico, la rivista ebbe non pochi problemi: Pierre Mouchot dovette subire, nel corso degli anni, diversi processi per le rappresentazioni ritenute violente e "traumatiche" contenute nella sua rivista.

Nel 1949, prima che la legge sulle pubblicazioni destinate ai giovani fosse promulgata, il vignettista decise di porre fine alle avventure di "Fantax".

La mostra, che si potrà visitare fino al 31 agosto 2022, si svolge alla Biblioteca Louis Nucéra che si trova in place Yves Klein 2 a Nizza