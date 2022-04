Trasporto espresso: l'importanza dello spedizioniere

Al giorno d'oggi per la gran parte delle aziende le tempistiche di trasporto sono fondamentali e riuscire a consegnare la merce con la massima tempestività sta diventando sempre più determinante. È tuttavia importante anche trovare un servizio di trasporto espresso che sia affidabile e che sia in grado di garantire la massima serietà, soprattutto se si devono movimentare merci particolari che necessitano di mezzi speciali. L'importanza dello spedizioniere non deve dunque essere mai sottovalutata, in quanto per essere certi di avere un ottimo servizio ci si deve necessariamente rivolgere ad un'azienda che sia solida, dotata di una grande esperienza e seria.

Vediamo però più nel dettaglio quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere uno spedizioniere per garantire un servizio di trasporto espresso all'altezza delle aspettative.

Consegne urgenti entro le 24 ore

Prima di tutto, uno spedizioniere espresso deve necessariamente essere in grado di garantire il ritiro della merce in tempi rapidissimi (le migliori ditte provvedono al carico entro 3 ore dalla richiesta) e la consegna in altrettanto breve tempo. Gli spedizionieri che offrono un servizio di alto livello garantiscono che la merce arrivi a destinazione entro le 24 ore successive al ritiro salvo casi particolari in cui le tempistiche potrebbero prolungarsi di ulteriori 24 ore. Ad ogni modo, per essere certi di affidarsi ad uno spedizioniere espresso di alto livello conviene sempre chiedere chiarimenti in merito alle tempistiche di spedizione, in modo da non rischiare brutte sorprese.

Tipologia differente di mezzo utilizzato in base alla merce

In base alla tipologia di merce da trasportare, i migliori spedizionieri che offrono un servizio espresso sono anche in grado di proporre soluzioni ad hoc. Come abbiamo accennato infatti un buon servizio deve riuscire ad assecondare qualsiasi esigenza, comprese quelle di coloro che devono spedire merci particolari come farmaci, generi alimentari e via dicendo.

Soluzioni di trasporto ad hoc per ogni esigenza

Un servizio di spedizione espresso deve anche essere in grado di offrire soluzioni di trasporto ad hoc per ogni esigenza nello specifico. I migliori spedizionieri propongono ad esempio un servizio in groupage che consente di risparmiare parecchio sui costi di trasporto in quanto si condivide il mezzo con altri mittenti e dunque si dividono le spese. Solitamente, il servizio di trasporto in groupage non è particolarmente rapido proprio per via della sua natura. Al giorno d'oggi però esistono spedizionieri che offrono la possibilità di scegliere anche tale opzione per spedizioni urgenti.

Come trovare lo spedizioniere giusto per il trasporto espresso

Trovare lo spedizioniere giusto per il trasporto espresso in tempi rapidi delle merci non è facilissimo, in quanto sono diverse le ditte che offrono tale servizio ma solo poche riescono a garantire qualità, serietà e tariffe oneste. Scegliere il corriere per il trasporto espresso con spedizionieri di alto livello è però fondamentale, perché come abbiamo visto solo i migliori servizi riescono ad offrire il massimo, sia in termini di rapidità delle consegne che per quanto riguarda la disponibilità di mezzi dedicati e via dicendo. Uno spedizioniere che in tal senso non lascia certamente a desiderare è Cippà Trasporti. Parliamo di un'azienda ormai solida e conosciuta nel panorama nazionale, che opera da decenni nel settore e si avvale di collaboratori esperti e altamente professionali. Cippà Trasporti offre un servizio di trasporto espresso di altissimo livello, personalizzato sulla base delle esigenze specifiche dei propri clienti e sicuramente soddisfacente. Sul portale ufficiale di Cippà Trasporti è possibile trovare tutte le informazioni nel dettaglio in merito alle varie tipologie di servizi offerti e alle tempistiche di consegna previste per il servizio espresso. Quel che è certo è che affidandosi ad un partner come questo è impossibile rimanere delusi.