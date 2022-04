Direttamente dal Libano per l’Hôtel de Paris Monte-Carlo il concept autentico e generoso di Em Sherif

Sempre alla ricerca di esperienze gastronomiche fuori dal comune, Monte-Carlo Société des Bains de Mer stringe un sodalizio con Em Sherif, rinomato gruppo fondato a Beirut e attivo nella ristorazione, approdato a Monte-Carlo il 2 aprile 2022.

Dopo Harrods a Londra , l’Hôtel de Paris Monte-Carlo accoglie Em Sherif in Europa con un concept inedito che coniuga Em Sherif Restaurant, Em Sherif Café ed Em Sherif Sea Café.

Fondato da Mireille Hayek nel 2011 per esaltare la cucina e la cultura libanesi in tutta la loro autenticità, generosità e raffinatezza, Em Sherif si trasferisce

a Monaco sotto la guida della Chef Yasmina Hayek, figlia della fondatrice e diplomata all’Istituto Paul Bocuse.

Un’azienda a conduzione familiare che va a impreziosire l’illustre storia del Principato per la gioia degli amanti della cucina vissuta con il cuore.

Un concept gastronomico in cui l’ospitalità libanese trova la sua massima espressione.

Quando l’autenticità e la generosità della cucina libanese incontrano l’anima sontuosa dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, nasce un’alchimia irripetibile. Em Sherif, che significa “la mamma di Sherif”, è un concept di ristorazione

tradizionale che celebra con raffinatezza una cultura che può essere assaggiata, guardata, ascoltata e sentita attraverso la sua cucina, i suoi arredi, la sua musica e la sua atmosfera unica che invita alla gioia di vivere.

L’inaugurazione è una pietra miliare nell’ascesa di Em Sherif sulla scena internazionale. Fondatrice del gruppo e Chef, Mireille Hayek ha aperto il suo primo ristorante Em Sherif a Beirut nel 2011 e da allora non si è più fermata:

oggi vanta 12 ristoranti in tutto il Medio Oriente, ed ha appena tagliato il nastro anche a Londra. Un successo di famiglia portato avanti da una donna visionaria e appassionata, con l’aiuto del fratello Dany e della figlia Yasmina.

Chef diplomata all’Istituto Paul Bocuse, Yasmina Hayek è al timone di Em Sherif Monte-Carlo dal 2 aprile 2022.

Per Monte-Carlo Société des Bains de Mer, l’obiettivo della collaborazione è quello di annettere un nuovo marchio dal forte richiamo internazionale alla propria offerta di ristorazione per attrarre i palati più esigenti.

Il meglio di Em Sherif all’Hôtel de Paris Monte-Carlo



Per la stagione 2022, troverete Em Sherif Monte-Carlo al piano terra dell’hotel. Il ristorante declina con originalità le tre versioni del concept: Em Sherif Restaurant, Em Sherif Café, Em Sherif Sea Café. Il menu propone i piatti iconici dei ristoranti Em Sherif realizzati con le eccellenze francesi, oltre a pietanze in esclusiva che rendono omaggio ai

prodotti ittici. Ispirati alle tradizioni orientali, i piatti recano bellissimi messaggi scritti a mano.

Tra i cavalli di battaglia creati appositamente per Monaco:

 Samke Beyroutiyeh - Filetto di branzino con salsa beyroutiyeh (antipasto caldo)

 Samak Tajine - Filetto di branzino agli agrumi (antipasto caldo)

 Roasto Tahini - Tagliata di vitello, pomodoro marinato, cetriolo marinato, scorza di limone, prezzemolo, salsa tahini (antipasto freddo)

 Fattet Kraydis - Gamberoni saltati croccanti, yogurt (antipasto freddo)

 Siyyadiyeh - Branzino intero al vapore ripieno di riso caramellato alle cipolle ed erbe aromatiche (portata)

 Moghrabieh Hrisse - Bulghur cremoso con brodo di carne e funghi di stagione (portata)

Il nuovissimo Chicha Lounge Bar con vista mare dal 18 aprile 2022

Il viaggio dei sensi trova il suo perfetto compimento nella suggestiva cornice dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo: arredi nei toni del verde affacciati su un giardino mediterraneo, inebrianti profumi di limone, kumquat e salvia selvatica, vista mozzafiato sul Mediterraneo, terrazza ombreggiata... non manca niente per abbandonarsi al piacere della

ritrovata bella stagione. È in questa atmosfera chic e rilassante che Em Sherif Monte-Carlo proporrà il Chicha Lounge Bar, aperto il pomeriggio e la sera.





“Il Libano mi ha regalato la cultura di cui vado così fiera, è una fonte d’ispirazione continua per Em Sherif e il segreto del mio successo. Portare questa cultura a Monaco in una cornice da favola come l’Hôtel de Paris Monte-Carlo è una gioia immensa; vi voglio trasmettere tutto l’amore del mio Paese”, commenta Mireille Hayek.

Jean-Luc Biamonti, Presidente Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer aggiunge: “Condividiamo con Em Sherif i valori della tradizione, del tramandare e dell’eccellenza. La Grande Arte di Vivere che incarniamo conquista la clientela internazionale grazie alla sua apertura a tutte le culture e a tutte le cucine. Siamo lieti di accogliere il meglio della gastronomia libanese nel cuore del nostro palazzo più iconico. Rinomato per la cucina genuina e

l’atmosfera calorosa, il nuovo marchio porterà nuovo lustro alla struttura”.



Informazioni pratiche

Ristorante aperto dal mercoledì alla domenica dalle 12:15 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 23:30.

Chicha Lounge Bar dalle 16:00 all’01:00 (apertura lunedì 18 aprile 2022).

Prenotazioni: +377 98 06 88 75 - EMSHERIFMC@SBM.MC