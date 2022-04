Musée des Merveilles di Tende, il ricco programma dei prossimi mesi

Un programma ricco e diversificato, è quanto propone il Musée des Merveilles di Tende, in alta Val Roya, per i prossimi mesi.

Sono previsti laboratori creativi, conferenze, proiezioni di film, intrattenimento per famiglie, visite guidate o esperienze di realtà virtuale.

Un programma vario e unico è stato preparato per deliziare quanti giungono nella cittadina prossima al Colle di Tenda e raggiungibile, anche dall’Italia, con il treno che parte da Cuneo e che collega il Piemonte con la Costa Azzurra.

Al fondo di questo articolo è inserito il programma integrale delle iniziative previste fino a giugno 2022.

Da sottolineare il programma previsto in occasione della Notte europea dei musei

Sabato 14 maggio 2022 alle 18 e alle 19 è in programma “Nuit des musées” con entrata gratuita.

Una visita a lume di candela che assicura un'esperienza straordinaria con il museo offre un'animazione unica. Come al tempo dei i nostri lontani antenati che si radunarono intorno al

fuoco per consolarsi, riscaldarsi, ritrovarsi, il pubblico è invitato a partecipare a una visita

singolare alla luce della candela ed a scoprire le gallerie del museo in modo diverso.



Domenica 15 maggio 2022 alle 16 e alle 17 “Connecter les mondes”, con entrata libera.

“Tavola rotonda intorno all'Uomo e Natura”. Dopo la passeggiata artistica transfrontaliera del fotografo Michael Höpfner e dell’artista del suono Magda Drodz, tra Limone Piemonte e Tende attraverso i sentieri alpini, si sviluppa una discussione pubblica tra artisti, archeologi, antropologi e naturalisti sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura e il Parco Nazionale del Mercantour.



Informazioni utili sul Musée Départemental des Merveilles

Orario di apertura: tutti i giorni fatta eccezione del martedì dalle 10 alle 17, le 18 in estate.

Sito internet: www.museedesmerveilles.com

Entrata gratuita