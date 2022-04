Top Marques torna al Grimaldi Forum di Monaco dal 9 al 12 giugno

Top Marques torna a Monaco dopo due anni di assenza con più supercar e una nuovissima sezione di iconiche auto classiche, tutte in vendita. P

iù di cento veicoli - tra supercar, moto, superboat e prototipi rivoluzionari mai visti prima - saranno presentati alla fiera di Monaco che si terrà al Grimaldi Forum dall'8 al 12 giugno 2022.

Tra le Supercar che saranno svelate da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco all'inaugurazione ufficiale c'è la Deus Vayanne, hypercar elettrica di Deus Automobiles, Italdesign e Williams Advanced Engineering.

L'hypercar è stata vista di recente per la prima volta a New York e farà il suo debutto europeo al Top Marques insieme all'Aspark Owl, una supercar elettrica giapponese distribuita in Europa da Absolut Cars Consulting e alla Pininfarina Battista, un'auto elettrica italiana supercar distribuita a Monaco dal gruppo Monaco Luxury.

Altre anteprime di supercar alla 17a edizione di Top Marques – posticipata due volte a causa del Covid – includono Daydream, una Porsche 911 rimasterizzata dal designer automobilistico croato Tedson Motors (immagine di copertina) e PJ-01, un'hypercar del costruttore italiano Pambuffetti ispirata a Formula 1.

Top Marques 2022 è anche l'occasione per partecipare a diverse anteprime di alto profilo. Ad esempio, la nuova supercar ibrida della McLaren, l'Artura, sarà esposta al pubblico per la prima volta a Monaco durante il salone, così come l'Aston Martin Valhalla e il DBX 707, il SUV più potente del mondo. Tutte queste supercar d'avanguardia saranno presentate al Top Marques dal gruppo Monaco Luxury.



Nel frattempo, nella sua fiorente area "Innovazione", i visitatori possono vedere per la prima volta non uno ma tre veicoli volanti rivoluzionari: il Jetson Aero One, un elicottero elettrico per un solo operatore; l'Xturismo, una moto volante dal Giappone; e un progetto segreto ferocemente custodito dal McClic di Monaco.

Le macchine volanti sono solo tre delle numerose innovazioni di trasporto presentate a Top Marques, insieme a una moto elettrica di Verge Motorycles e una Mini completamente elettrica di Aznom Automotive. Immagine principale Auto classiche emblematiche Per gli appassionati di auto d'epoca, più di 40 delle più iconiche auto sportive dagli anni '50 agli anni '90 li aspettano nella Classic Car Hall, inclusa l'ultima Aston Martin DB5 disponibile della DB5 Goldfinger Continuation.

Prodotta in soli 25 esemplari, la mitica vettura che sarà esposta dall'Aston Martin Monaco ha tutti i gadget presenti nel modello originale tra cui mitragliatrici, targhe rotanti e una proiezione di cortina fumogena. La nuova avventura di auto d'epoca è stata sviluppata in collaborazione con Boutsen Classic Cars, una società di intermediazione fondata dall'ex pilota di Formula 1 Thierry Boutsen, e Retromobile.

"Il mio team e io abbiamo lavorato molto duramente per offrirti quella che riteniamo sia la migliore edizione di Top Marques, ricca di supercar e innovazione", ha affermato Salim Zeghdar, CEO di Top Marques. “Quest'anno il Grimaldi Forum sarà ricco di veicoli eccezionali di ieri, di oggi e di domani, per non parlare di un'accurata selezione di superboat, orologi e gioielli. "Vorrei ringraziare tutti i produttori e i concessionari di auto d'epoca di tutto il mondo per essersi impegnati in questa edizione molto speciale di Top Marques, che si aprirà con un cocktail VIP avant-premiere l'8 giugno".