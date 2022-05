I libri natalizi più letti in questi ultimi anni

Tra le feste più amate dai bambini c’è il Natale: le luci, il mistero di Babbo Natale e poi ancora la magia dell’attesa sono solo alcuni degli elementi che fanno sognare grandi e piccini ogni anno. I genitori poi riescono a rafforzare il legame e a rendere tutto più speciale grazie alla leggenda di Santa Claus e a tutte le storie raccontate; per aiutare a creare la magia attorno al periodo ci sono i libri natalizi. Oggi, in questo articolo, vogliamo svelarti quali sono i libri di natale per bambini più letti negli ultimi anni così che tu possa avere qualche idea per gli acquisti e i regali.

Libri di Natale per bambini: i titoli più amati

Quali sono i titoli più amati e letti sul tema del Natale? Sono soprattutto i bambini ad amare le favole del periodo e i genitori che desiderano creare la magia e aiutare i più piccoli a capire il vero spirito natalizio.

I racconti di Natale di Charles Dickens per Bambini – Valentina Camerini

Uno dei titoli più amati e consigliati è I racconti di Natale di Charles Dickens per Bambini; il volume curato da Valentina Camerini è pensato per bimbi dell’età di 5 anni ed è consigliato per chi desidera scoprire la magia del periodo e il vero senso dello spirito natalizio attraverso un grande classico riadattato per i più piccoli. L’edizione a colori è anche ricca di illustrazioni.

L’ingombrante regalo di Natale – Bernard Villiot

L’ingombrante regalo di Natale di Bernard Villiot è un libro perfetto per bimbi dai 4 anni in su; la storia è ambientata la sera della Vigilia che coincide con la notte più magica di sempre. Babbo Natale, prima di partire per l’importante viaggio attorno al mondo per portare i regali a tutti i bimbi buoni, si trova a dover affrontare i folletti che impigriti hanno messo a soqquadro il laboratorio.

Il Natale di Topo Tip – Dami Editore

Un altro libro perfetto per bimbi molto piccoli è Il Natale di Topo Tip; il volume di Dami Editore si compone di 32 pagine interattive che raccontano la storia dell’omonimo topino protagonista di avventure. Il libro racconta le avventure del piccolo topo nel periodo più magico dell’anno.

Buon Natale! Il mio primo libro cerca e trova

Buon Natale! Il mio primo libro cerca e trova è un volume gioco che avvicina i più piccoli al mondo della lettura ma anche a quello delle feste. Perfetto per bimbi dai 2 anni in su, conquista l’attenzione dei più piccoli grazie a 24 coloratissime pagine in cui i disegni spingono i bambini a sviluppare il senso dell’osservazione.

24 storie per aspettare Natale sotto le stelle

80 pagine di lettura per bimbi dai 4 anni in su; 24 storie per aspettare Natale sotto le stelle è una versione originale del calendario dell’avvento. Perfetta per maestre che desiderano avvicinare i bimbi al momento più magico ma anche per i genitori che la sera possono raccontare una storia diversa prima della nanna, si compone di 24 brevi racconti.

Natale, Trascina e Scopri

Il metodo Montessori impazza e i bambini che possono permettersi di giocare con libri tattili ameranno Natale, Trascina e Scopri. Il volume di sole 10 pagine è perfetto per bimbi di 1 anno che possono così iniziare ad avvicinarsi al mondo della lettura con un aspetto ludico.

La vera storia di Babbo Natale di Anastasia Zanoncelli

Un libro che non possiamo non citare è La Vera Storia di Babbo Natale scritta da Anastasia Zanoncelli; il libro edito da Giunti è coloratissimo ed è adatto ai bimbi dai 4 anni in su. La storia è quella che racconta la figura di Santa Claus, andando a far scoprire la leggenda e a rispondere a tutte le domande dei bimbi più curiosi.