Alla scoperta di Montecarlo

Per sentirsi una star di Hollywood o un principe basta trascorrere qualche giorno a Montecarlo. È la parte più conosciuta del Principato di Monaco, città-stato che si trova sulla costa francese , a pochi chilometri dal confine tra Italia e Francia .

La prima tappa, per entrare nel mood party e glamour, è il Casinò. Questo edificio non comprende solo la parte del gioco d'azzardo, ma offre anche altri tipi di intrattenimento per il suo pubblico, come il Teatro Grande, ed è sede dei Balletti della stessa città. Con un po' di fortuna, qui possiamo vincere qualcosa in più da spendere nei negozi alla moda o nei ristoranti e caffè di lusso che circondano il Casinò.

È il cosiddetto “carré d'or”, il quadrato d'oro, formato dai più famosi marchi di abbigliamento e accessori, gioiellieri di fama mondiale ma anche d'arte e antiquari. Per chi preferisce risparmiare, c'è anche un centro commerciale, il Métropole, con prodotti più convenienti. Per una serata diversa, puoi prenotare uno spettacolo all'Opera House, dove si esibisce spesso l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, fondata nel 1856. Per questa occasione, avrai bisogno di un vestito adatto all'occasione. Con così tanti grandi marchi, sarà difficile decidere cosa acquistare.

Monte-Carlo è piena di giardini molto belli, in particolare il giardino giapponese. È stato lavorato per 17 mesi in modo asimmetrico e quasi del tutto naturale, ed ha il pregio di resistere nonostante il clima mediterraneo, che non favorisce la coltivazione delle piante giapponesi. Il giardino esotico è anche un luogo che mi piacerebbe visitare, soprattutto per la sua grotta dell'Osservatorio che testimonia 250.000 anni di storia. La città è ricca di edifici antichi e splendidi, come il Museo Nazionale delle Belle Arti o la Chiesa di Saint-Charles.

Non dimentichiamo che Montecarlo è una località balneare. Fondamentale è il museo oceanografico, inaugurato nel 1910. L'architettura è imponente, perché costruita su una scogliera che si affaccia direttamente sul mare. La sua importanza è dovuta al gran numero di specie, vive e in scheletro, che vengono mostrate al pubblico. Inoltre nelle cantine si possono ammirare tutti i tipi di attrezzi legati al mare, come navi, armi, ecc. La fama di questo luogo è cresciuta soprattutto grazie a uno dei suoi ex direttori, il noto Jacques Cousteau.Per concludere questo breve viaggio, siamo andati a salutare il Principe Alberto II nel suo palazzo. Noto come Palazzo Grimaldi, dal nome della casa regnante, fu fondato nel XII secolo dai Genovesi. La famiglia la conquistò nel 1297 e qui è rimasta fino ad oggi. È una fortificazione di stili diversi, motivo per cui si può notare una mancanza di simmetria. Lo stato attuale è dovuto principalmente ad un restauro del 18° secolo. Per visitare le Sale di Stato, devi fermarti in estate quando sono aperte al pubblico. Inoltre, il Cortile ospita da oltre 50 anni concerti all'aperto della Filarmonica.

Quando il nostro viaggio sarà finito, speriamo di aver preso un po' di quel glamour e di quel lusso che tanto caratterizza questo angolo di mondo.