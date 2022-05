Giardino o terrazzo: che fortuna avere una stanza all'aperto!

Con la primavera, i suoi colori e i suoi profumi viene a tutti una gran voglia di stare all'aperto in mezzo alla natura perché il verde e le piante ci rigenerano e ci danno una carica in più.

Organizzare una cena all'aperto con gli amici, stendersi al sole in totale relax, prendersi cura delle piante e dei fiori, respirare i profumi delle piante aromatiche, gustare i pomodori appena raccolti e scaldati dal sole sono solo alcuni dei privilegi dell'avere uno spazio all'aperto.

Per goderti ogni momento nel verde, trasforma il tuo terrazzo o il tuo giardino in una vera e propria stanza all'aperto e sfrutta tutti i suoi benefici.

Scegli i tuoi vasi con cura, crea un angolo ombreggiato sotto cui mettere un tavolino, un divano o una piscina d'arredo, crea una vera e propria cucina all'aperto con un forno, un barbecue e le tue piante aromatiche preferite!