Gp Monaco: Leclerc favorito sul circuito "stregato", il bis di Verstappen in quota a 2,15

Il circuito di casa risolleva Charles Leclerc e riporta la Ferrari avanti nelle previsioni dei bookmaker per il Gp di Monaco. A Montecarlo il monegasco va in cerca di riscatto dopo la beffa in Spagna, su un tracciato per lui ancora "stregato" in Formula 1 (per lui solo un successo sui kart nel lontano 2010). In una gara dove il grip meccanico conterà più della potenza della power unit, Leclerc è dato a 1,90 su Planetwin365, con Max Verstappen (vincitore lo scorso anno) secondo a quota 2,15. Occhi puntati anche su Carlos Sainz, di nuovo a caccia del guizzo dopo il quarto posto di Montmeló: un altro podio dello spagnolo dopo il secondo posto del 2021 pagherebbe 2,00, mentre per il successo l'offerta balza a 16,00, la stessa dell'altro pilota Red Bull, Sergio Perez. A 16 volte la posta anche la coppia Mercedes formata da Lewis Hamilton e George Russell, alla pari anche per l'inseguimento alla top 3 (a 3,15). Scontato per i bookmaker l'ingresso in pista della safety car almeno una volta nella gara, una possibilità a 1,14, con gli analisti che puntano su almeno tre ritiri nel corso del gran premio (a quota 1,72).