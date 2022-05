Nizza: al via i lavori, l’ex Concento della Visitazione diventerà hotel 5 stelle

S’inaugura domani, lunedì 30 maggio 2022, nel cuore del Vieux Nice, il cantiere destinato a trasformare l’ex Convento della Visitazione in un hotel a 5 stelle: lo stabile si trova nella città vecchia non distante dal complesso dei francescani che ora ospita il Teatro Nazionale di Nizza.

I lavori sono stati resi possibili da una convenzione sottoscritta tra il comune di Nizza e il gruppo alberghiero Perseus e consentirà di valorizzare e far rivivere un edificio eccezionale del patrimonio di Nizza , elencato dal 1989 nell'elenco dei monumenti storici.

La ristrutturazione sarà rispettosa del luogo, della storia del Vieux Nice, della sua cultura e delle sue tradizioni.

Il nuovo hotel si articolerà su 7.500 m² distribuiti in diversi edifici, saranno arredate 88 camere da 25 a 120 m². Saranno costruiti ristoranti, bar, caffè, bagni, un centro culturale, una piscina e altre strutture e i giardini esistenti, attualmente protetti in un'area boschiva classificata, saranno valorizzati.

Verranno utilizzati metodi tradizionali, materiali locali, percorsi brevi per la fornitura di calce, pietre e legno.

Una nuova ala, che sorgerà in adiacenza, sarà eretta in metallo e legno, calcestruzzo locale, calce, senza cemento. Un progetto che rispetta la storia e l'ambiente.

L’hotel sarà in stile neo-monacale, con comfort a cinque stelle, le 88 camere, da 25 a 120 metri quadrati, saranno arredate in diversi edifici, con caffè, ristoranti e bar, un centro culturale, una piscina nelle terme romane, un erboristeria, un’area dedicata al movimento e alla danza, nonché tutti i servizi all’altezza di un hotel di questa categoria. Anche il panificio retto dalle suore nel XVII secolo sarà riattivato.

I giardini esistenti, protetti in un'area boschiva, saranno di libero accesso, aperti al quartiere con vivai con mille piante, frutta e verdura, giardini e passeggiate.

Olive, uva-fragola, limoni, arance, fiori ed erbe selvatiche, diverse centinaia di specie e piante troveranno ospitalità negli spazi verdi del Convento.

Anche l'erboristeria dell'ex convento sarà ristrutturata e si trasformerà in un bar che proporrà infusi di erbe aromatiche.

Infine, un centro di documentazione sulla Scuola di Nizza e un mercato contadino locale, attivo una volta alla settimana, situato nel cortile degli aranci, completeranno questo autentico “luogo di vita” del quartiere.

L'investimento previsto ammonta a circa 36 milioni di euro.