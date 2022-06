Sabato sul Quai des Etats Unis sarà "Fête du vélo"

Il club Métropole Nice Côte d’Azur Sports, organizza in occasione della Fête du vélo , sabato 4 giugno 2022 , una manifestazione ciclo sportiva su una distanza di 73 km con un dislivello da coprire di 1.300 metri attraverso il territorio della Métropole, terra di ciclismo.

Il via sarà dato alle 8,30 dal Quai des Etats-Unis.





Il percorso scalerà all'inizio il Col d'Eze, l'unico tratto cronometrato, per proseguire a passo libero, rispettando le regole della strada, la continuazione del percorso passando per la Turbie, la discesa della valle di Laghet su La Trinité, Contes, la salita del Col de Châteauneuf, Tourrette-Levens, la salita di Aspremont e il ritorno a Nizza da Colomars, Saint-Roman de Bellet, Canta-Gallet, la Bornala, la Promenade des Anglais e l'arrivo nel “villaggio” allestito in città in occasione della Fête du vélo e posto nel luogo della partenza, sul Quai des Etats-Unis.



Le iscrizioni possono essere effettuate accedendo al sito https://www.sport-up.fr/www/ . Non sarà possibile alcuna iscrizione al momento della partenza.

Si stima che i parteciperanno supereranno le 200 unità.

Questo il programma della Fête du vélo che si svolgerà in contemporanea sul Quai des Etats Unis

Dalle 8,30 alle 18,00