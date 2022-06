Nizza, sicurezza innanzi tutto. Tre novità, presto una quarta

Per il momento le novità annunciate sono tre, ma ne è in arrivo una quarta che sarà annunciata a breve, tutto con l’obiettivo di accrescere la sicurezza dei cittadini ed anche di incentivare il rispetto delle regole del corretto vivere.

La presentazione è avvenuta al Centre de Supervision Urbain (CSU), il luogo dal quale si tiene sotto controllo tutta la città grazie anche alle telecamere posizionate ormai in quasi tutte le vie.

Questi strumenti hanno contribuito, in almeno duemila casi lo scorso anno, a fornire prove a giudici ed inquirenti e, si calcola che abbiano ridotto del 40% la delinquenza di prossimità.



Queste le novità

Traffico informato

L’applicazione “Allo Mairie”, che utilizzano 30 mila cittadini nizzardi e che può essere scaricata gratuitamente su ogni smartphone, offrirà, dal 1° luglio 2022, informazioni in tempo reale, con immagini trasmesse in diretta, della situazione del traffico in alcune delle vie più utilizzate: la Promenade des Anglais, la Voie Mathis e la Pénétrante du Paillon.





Traffico sotto controllo

Applicazioni di nuova generazione consentiranno a distinguere fino a diverse 8 tipologie di veicoli, contandoli e quindi aiutando a comprendere i flussi di traffico in tutte le ore della giornata ed anche ad adottare misure urgenti in caso di necessità.



Telecamere mobili e autonome

La città di Nizza si è dotata di telecamere mobili che possono essere posizionate ove si desidera, destinate a controllare particolari situazioni ed anche ad individuare l’abbandono di rifiuti. Le telecamere funzionano ad energia solare, quindi non necessitano di alcun allacciamento alla rete elettrica. Questi dispositivi, di nuova generazione, vedono diminuire di tre volte il costo di acquisto: il loro prezzo è di 5 mila euro, mentre quello delle video camere attualmente in uso è di 15 mila euro.