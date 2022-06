Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Mentre questa domenica si svolge il primo turno delle elezioni legislative, in termini di pollini si conosce già il risultato!

I pollini delle graminacee, infatti, sono molto più avanti della classifica e, anche se il picco è superato, le concentrazioni rimarranno elevate nei prossimi giorni. Il rischio di allergia sarà ancora alto in tutta la Francia continentale per i pollini di graminacee e rimarrà tale per diversi giorni prima di diminuire verso la fine di giugno.

Il polline di ortica (della famiglia delle orticacee) è molto abbondante nell'aria in tutto il Paese con un rischio di allergia che però non supera il livello basso.

Ai bordi del Mediterraneo troviamo pollini di quercia, parietaria (della famiglia delle orticacee) e di olivo con un basso rischio di allergia.



I pollini di piantaggine e acetosa sono presenti anche in tutto il territorio, ma non daranno fastidio o daranno poco fastidio a chi soffre di allergie con un basso livello di rischio.

Sono comparsi i primi pollini di castagno, ma senza che sia associato il rischio di allergia.



Occorre fare attenzione a non sostare sotto un tiglio perché sono in fiore e anche se il rischio di allergia per questi pollini è basso, si possono manifestare fastidi.



Dal 15 al 30 giugno, sono i giorni della lotta all'ambrosia! Una buona occasione per ricordare che esiste una piattaforma per segnalare le piante di ambrosia se sono individuate www.signalement-ambroisie.fr



Il clima estivo annunciato con tempo soleggiato e temperature molto elevate per la stagione favorirà elevate concentrazioni di polline di graminacee nell'aria.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: