Come eseguire facilmente il backup del tuo iPhone o Android su PC

Fondamentalmente, MobileTrans è un'applicazione desktop che consente ai clienti di spostare le informazioni a partire da un dispositivo e poi su quello successivo, spostare WhatsApp e altre applicazioni social e ripristinare le informazioni dai backup su cloud. Sposta tutto con un segno di spunta e risparmia tempo!

È per ogni situazione gratuito e facile da usare. Dovresti semplicemente scaricare l'applicazione da questa pagina. Il framework di download richiederà un po' di tempo. Dovresti seguire i centri sottostanti per presentare l'ultimo corso d'azione di Wondershare Mobile trans.

Come eseguire il backup di Xiaomi su computer tramite MobileTrans?

Per eseguire il backup del tuo telefono Mi, basta presentare e spedire l'applicazione MobileTrans sulla tua struttura e collegare ad essa il telefono. Dalla schermata di benvenuto di MobileTrans, seleziona l'opzione "Backup" per continuare.

In men che non si dica, l'applicazione riconoscerà il telefono Xiaomi connesso e ti permetterà di scegliere ciò che desideri salvare. Fondamentalmente, seleziona il tipo di informazioni dal riepilogo e fai clic sul pulsante "Avvia" per eseguire il backup del tuo aggeggio nella struttura.

Una volta terminata l'interazione del backup xiaomi sul PC , ti verrà detto con l'obiettivo che puoi estrarre in sicurezza il tuo telefono Mi.

Backup da iPhone a computer

Esegui il backup dei dispositivi iOS e Android sul tuo PC con l'aiuto della nostra normale interfaccia MobileTrans in diversi scatti, senza iTunes o iCloud richiesti. Inoltre, sei pronto a scegliere il tipo di backup di iPhone su iTunes da mantenere su Mac o PC secondo la tua inclinazione. MobileTrans non sovrascriverà in nessun momento i tuoi archivi di backup.

Wondershare MobileTrans per Windows è un'applicazione facile da usare per spostare tutte le tue informazioni da e verso il tuo telefono. Se hai uno smartphone, dovresti scaricare il programma.

Trasferimento, backup e ripristino di WhatsApp

Spostare WhatsApp su un altro telefono ora richiede un solo scatto con MobileTrans, sia che tu stia passando a un iPhone o un Android. Allo stesso modo, ti aiuta a guardare la cronologia delle discussioni sponsorizzando le informazioni di WhatsApp su un PC. Per recuperare i tuoi messaggi o la cronologia delle visite, in pratica ripristina il backup di WhatsApp sul tuo dispositivo.

La linea di fondo

MobileTrans è un programma di trasferimento di informazioni per Windows e Mac facile da usare e da analizzare. È perfetto per spostare le informazioni del tuo telefono precedente su un altro, soprattutto nell'improbabile eventualità che abbiano sistemi di lavoro diversi.

Allo stesso modo può eseguire il backup delle informazioni del telefono sul PC e quindi ripristinarlo aspettandosi che venga perso in qualsiasi momento. Allo stesso modo puoi eseguire il backup e il ripristino delle informazioni di WhatsApp, Viber e Kik, tra gli altri. Potresti davvero spostarlo completamente in un'altra cella!