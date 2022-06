Cap 3000 prepara una estate di sport, festival e manifestazioni (VIDEO)

Il Grande Centro Commerciale cala una serie di eventi di grande richiamo per residenti e turisti, oltre che gli italini di confine

Dal 1 al 24 luglio 2022, il Beach Festival 2022 organizzato dal Comune di Saint-Laurent-du-Var e dalla Federazione francese di pallavolo in collaborazione con CAP3000 e Galeries Lafayette.

Les Estivales: l'imperdibile appuntamento estivo in Costa Azzurra: dal 13 luglio al 25 agosto 2022 al CAP3000 scoprirete un cinema all'aperto e concerti in riva al mare Per rendere indimenticabili le vostre serate estive, in una cornice eccezionale di fronte al mare.

Affacciato sul mare, il ristorante Evasion del CAP3000 propone una cucina mediterranea a base di prodotti locali, freschi e di alta qualità. Assaggerete l'eccezionale polpo in tre fasi di cottura o la mousseline di capesante di pastinaca alla vaniglia... Il ristorante Evasion è certificato dal marchio Quality Tourism, che identifica le strutture che offrono un servizio eccellente e una cucina di qualità. L'Evasion è anche citato nella famosa guida culinaria Gault & Millau. Ispirato alla tradizione dei caffè e delle sale da tè parigini, Fauchon svela una cucina tipica semplice, gustosa e delicata.

All'interno del Corso al CAP3000 (1° piano), Benoît, Sylvie e Julien saranno lieti di presentarvi la cantina, la salumeria, la sala da tè, la pasticceria, la pasticceria e il cioccolato firmati Fauchon.

L'hotel Holiday Inn a Saint-Laurent-du-Var, un hotel a 4 stelle situato in riva al mare, a 5 minuti dall'aeroporto di Nizza e dal CAP3000. Questo hotel dispone di 124 camere spaziose con balcone e 9 sale riunioni illuminate dalla luce del giorno.

Maggiori info su https://it.cap3000.com/