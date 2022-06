Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Allarme rosso per l'ondata di caldo e polline di graminacee!

Mentre l'ondata di caldo è presente nel paese con diversi dipartimenti che sono stati messi in allerta rossa da Météo France, in termini di pollini, tutta la Francia è in allerta rossa con un alto rischio di allergia ai pollini di graminacee che continuano a disturbare molto chi soffre di allergie.



Con queste belle condizioni climatiche calde, soleggiate e ventose, le concentrazioni di polline delle graminacee rimarranno elevate per i prossimi giorni.





Solo il ritorno delle piogge potrà portare a livello locale e temporaneo tregua ai soggetti allergici. La pioggia appiattisce i pollini sul terreno, ma occorre fare attenzione perché all'inizio del temporale (prima della pioggia), la concentrazione di polline aumenta rapidamente vicino al suolo con i forti venti discendenti che portano il polline di graminacee dagli strati d'aria superiori. A causa dell'elevata umidità dell'aria, gli innumerevoli pollini si impregnano d'acqua e scoppiano. Ciò si traduce in minuscole particelle allergeniche che, se inalate, possono penetrare nei polmoni anche più in profondità rispetto ai granelli di polline interi.

Pollini di ortica (della famiglia delle orticacee), piantaggine, acetosa e castagno restano presenti in tutto il Paese, ma non daranno fastidio o daranno poco fastidio a chi soffre di allergie con un basso rischio di allergia.

Sul Mediterraneo abbondano i pollini di quercia, parietaria (della famiglia delle orticacee) e di olivo a basso rischio di allergia.



Occorre prestare attenzione a non mettersi sotto un tiglio perché sono in fiore e anche se il rischio di allergia per questi pollini è basso, ci possono essere allergie locali.

Dal 15 al 30 giugno, questi sono i giorni della lotta all'ambrosia! Una buona occasione per ricordare che esiste una piattaforma per segnalare le piante di ambrosia se individuate www.signalement-ambroisie.fr

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Platano, rischio basso

Graminacee, rischio elevato

Quercia, rischio basso

Olivo, rischio basso

Parietaria, rischio basso

Castagno, rischio basso

Cipresso, rischio basso.