F1. Gran rimonta di Leclerc in Canada: dall'ultima fila al quinto posto. Vince ancora Verstappen

È stata una gran bella rimonta e, oggettivamente, più di così non poteva fare. Charles Leclerc dopo essere partito dall'ultima fila, chiude il Gran Premio del Canada in quinta posizione.

Una gara ricca di sorpassi quella del monegasco, che sale fino al sesto posto impattando contro il muro eretto da Ocon con la Alpine che lo tiene dietro per diversi giri, fino al giro 42, quando Leclerc cambia gomme e si ritrova decimo, approfittando però della Safety Car provocata da Tsunoda per riagganciare il gruppo davanti e recuperare fino alla quinta piazza finale, togliendosi lo sfizio di superare anche le due Alpine dopo aver patito dietro a Ocon per diversi giri.

Vince ancora Verstappen, davanti all'altra Ferrari di Sainz e alla Mercedes di Hamilton al secondo podio stagionale dopo la gara di sacrificio di Baku. Quarto Russell con l'altra freccia d'argento, ritirata la Red Bull di Perez che rompe il motore dopo pochi giri.