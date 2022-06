EasyJet, voli a rischio quest’estate?

Guai in vista all’Aéroport Nice Côte d’Azur: vi è il rischio concreto che molti voli della compagnia EasyJet possano essere cancellati quest’estate.

La questione è particolarmente seria per lo scalo di Nizza: il 24% dei voli è infatti in capo alla compagnia aerea low cost britannica che è il secondo operatore dello scalo.

A determinare il rischio, stando ad una lettera che i piloti francesi della compagnia aerea hanno inviato alla propria direzione, una strutturale carenza di personale.

Mancherebbero all’appello hostess, steward ed anche piloti.

Stando alla nota dei piloti già ora durante la giornata una serie di voli vengono cancellati e il rischio potrebbe accentuarsi con il “super lavoro” previsto nei mesi estivi.

La compagnia EasyJet è di dimensioni notevoli: ogni giorno assicura, nel mondo, 1.700 voli e trasporta 250 mila persone.

Di che preoccuparsi, anche se la direzione della compagnia ha assicurato che sta reclutando il personale.

Cosa che non tranquillizza il personale che fa notare come il tempo per formare i nuovi arrivati non sia breve e l’estate incomba.

A Nizza, all’aeroporto, sono abbastanza preoccupati e c’è chi fa gli songiuri!