Pedalata promozionale sull'Alta Via del Sale, la strada bianca in quota più bella d'Europa (VIDEO)

Giornata-evento sull’Alta Via del Sale, sabato 25 giugno, con la pedalata rivolta a giornalisti e amministratori italiani e francesi, finalizzata alla promozione della strada bianca che unisce Alpi di Cuneo e mare della Liguria.

Un'iniziativa promossa dall'Associazione per il Turismo Outdoor WOWin collaborazione con VisitPiemonte DMO e ATL del Cuneese, con il supporto tecnico e organizzativo del Consorzio Turistico Conitours.

Al via, immortalati da fotografi ed operatori, autorità e semplici appassionati che hanno avuto una nuova occasione per gustarsi il suggestivo panorama che offre la Via del Sale.