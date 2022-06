“Acqua Sanremo” ristorante di pesce a bordo piscina, aperto a clientela esterna

Nuova location per il ristorante Acqua Sanremo. Il locale aperto a bordo piscina all’interno dell’Hotel Napoleon dà la possibilità a tutti di assaporare piatti a base di pesce di ottima qualità, contornati da verdure a Km0 e con l’utilizzo di pasta fresca fatta in casa. Tra le specialità del ristorante infatti vi è il Gran crudo di pesce con materie prime di eccellenza come del gambero rosso di Sanremo.

L’innovazione nella cucina, attraverso un’attenta ricerca di gusti che possano valorizzare i prodotti del territorio, sia in termini ittici, sia per gli ortaggi, realizzata dall’Executive chef Lorenzo Leuzzi, Vi è anche una proposta di eccellenza per quanto riguarda la carne con la tartare di manzo Kobe e un taglio di Wagyu cucinato alla piastra.

Per rendere l’esperienza culinaria ancora più intensa, il locale sorge a bordo piscina, grazie alla quale si viene a creare un’atmosfera unica ed elegante.

Lo staff del ristorante Acqua Sanremo vi aspetta in Corso Marconi, 56 con il locale aperto tutte le sere dalle 19 alle 23, con servizio anche a pranzo la domenica. Nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19 sono proposti aperitivi in piscina con Dj set.

A disposizione della clientela del ristorante c’è un parcheggio messo a disposizione dall’Hotel Napoleon.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni è possibile telefonare al 3485191710 o visitare il Sito, la pagina Facebook, o ancora mandare una mail a info@ristoranteacquasanremo.com.