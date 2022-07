F1. Sprint Race in Austria, Verstappen davanti alle Ferrari: Leclerc è secondo, domani prima fila per il monegasco

Tutto come da copione, o quasi. Max Verstappen domina la Sprint Race del Gran Premio d'Austria, conquistando 8 punti per la classifica piloti e la partenza in pole nella gara di domani.

Dietro di lui le due Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz: sembra essere ancora gara libera tra i piloti del Cavallino, che pare non aver ancora stabilito delle gerarchie. Ma nonostante la bella lotta che ha visto il monegasco stare davanti al compagno di squadra, anche scegliendone uno solo, la Red Bull aveva un passo nettamente migliore delle rosse.

Domani la gara vera e propria. Da segnalare nella Sprint anche una bella resistenza di Mick Schumacher nei confronti di Lewis Hamilton, che alla fine conquista l'ottava posizione, ultima valida nelle gare Sprint per portare a casa un punto.