Au cœur de l’abstraction, la grande mostra sino a novembre alla Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence

Al centro dell'astrazione con la Collezione della Fondazione Gandur per l'Arte si presenta la nuova Mostra sino al 20 novembre con la firma del Curatore Yan Schubert.

La Fondazione Maeght a Saint Paul de Vence è sempre attiva a presentare altre raccolte, talvolta inaccessibili al pubblico, come ha fatto regolarmente nel passato.

In questa estate del 2022, dal 2 luglio al 20 novembre, presenta quasi 120 opere della Fondazione Gandur pour l'Art (Ginevra) e offre un'entusiasmante immersione nell'astrazione degli anni '50 al 1980.

"Alla fine della seconda guerra mondiale, quando molti artisti europei esiliati negli Stati Uniti ripresero l'attività via verso la Francia, Parigi sta tornando a diventare una roccaforte della creazione e rivendicando il suo posto come capitale culturale mondiale. Una sete di libertà avvitata nel corpo e un bisogno imperioso di ripensare la pittura dopo gli anni della guerra, artisti di tutto il mondo trovano le loro botteghe abbandonate durante l'occupazione tedesca e partecipano ad a periodo di effervescenza creativa, sia artistica, letteraria o cinematografica. Se le violazioni aperte dal avanguardie della prima metà del Novecento secolo rimase un importante lievito nel dopoguerra, l'arte astratta si rinnovò, dall'espressione più gestuale alle domande su materiali, supporti e tecniche." il cuore della mostra

La notevole collezione della Fondation Gandur pour l'Art presentata alla Fondation Maeght permette di esporre il forme diverse assunte dall'astrazione durante questi anni della creazione.

Le opere di Hans Hartung, Martin Barré, di Simon Hantaï o Pierre Soulages mostrano l'evoluzione dell'arte non figurativa in quattro decenni. La mostra si propone in particolare di scoprire l'astrazione lirica e gestuale di Georges Mathieu, l'espressionismo astratto di Sam Francis o Joan Mitchell, l'astrazione geometrica di Victor Vasarely, le opere cinetiche di Alexander Calder e Jean Tinguely, fino alla messa in discussione della pittura da parte del gruppo Substrati/Superfici. Gli anni '80 si aprono con un periodo di rinnovamento dell'arte astratta, proseguendo con intensi esperimenti degli anni precedenti

