Roquebrune Cap Martin cala il suo Festival di Teatro e Danza

Uno spettacolo teatrale, uno spettacolo di danza, uno spettacolo personale, ascolta cantanti e musicisti “dal vivo: tutto questo è il Festival di Teatro e Danza di Roquebrune Cap Martin sino al 3 agosto.

La performance dal vivo, raccontata, declamata, cantata offre molta più libertà ed evasione rispetto al potere di agire su un telecomando, è l'espressione stessa della libertà di chi si dà “in spettacolo”

"Un artista è qualcuno che parla, che parla, che canta, che grida, che suda, che grida, un po' come tutti noi. Ma lui, o lei, lo fa molto meglio. Loro e loro lo fanno per noi. " come ama dire Chantal Martino, Presidente e organizzatore del Festival

È il piazzale del castello dei Lascaris che ospita il festival di teatro e danza. Affacciato sull'antico borgo, le sue fondamenta e le sue mura risalgono al X secolo, il castello di Roquebrune Cap Martin apre le sue porte agli spettacoli durante il periodo estivo. Questo palcoscenico all'aperto, con la baia di Monaco sullo sfondo, offre teatro, danza o musica.

IL Programma (http://www.festival-rcm.com )



Mardi 26 Juillet

Danses Nomades

par la Cie TZIGABAHAN.





Mercredi 27 Juillet

Shémas 10.0

par le Millenium Dance Center.





Vendredi 29 Juillet

Un Vrai Bonheur

par le STUDIO DE MONACO.





Samedi 30 Juillet

Thank You Léo

par la Troupe du PETIT THEATRE DES AFFRANCHIS.





Dimanche 31 Juillet

Mamans & Co

par la Cie LES FOUS DU CHATEAU.





Mardi 2 Août

Le Repas des Fauves

par le THEATRE RUSSA LUX.





Mercredi 3 Août

Les Murs ont des Oreilles.

par les Cies LA TROUPE DU RHUM

et LES FEUILLES D’OR.