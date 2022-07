Carnaval de Nice 2023, Roi des Trésors du Monde : si cercano percussionisti

Manca ancora molto tempo all’appuntamento invernale con il Carnevale di Nizza, dedicato nel 2023 al “Re dei tesori del Mondo”, ma già si lavora sodo per l’organizzazione di un evento che attira su di sé tante attenzione e che catalizza migliaia di turisti.

Così l’organizzazione ha lanciato il primo invito a unirsi al gruppo dei percussionisti che sfileranno dal 10 al 26 febbraio 2023 lungo le strade di Nizza, fra i carri colorati e illuminati.

La prossima edizione del Carnaval de Nice darà spazio all’iscrizione di Nizza "città di villeggiatura invernale della Riviera" nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Per sottolineare appieno questo evento, la capitale della Costa Azzurra offre un'esperienza straordinaria: allenarsi per partecipare alla sfilata di Carnevale in un gruppo di percussioni accompagnato da ballerini.

Se ci si trova nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni e il ritmo nella pelle, occorre registrarsi, prima della fine dell'estate, attraverso l’indirizzo mail carnaval.programmation-artistique@ville-nice.fr indicando il nome, cognome, età e numero di telefono.

Una volta registrati si verrà sottoposti ad un’audizione nel proprio quartiere: conoscere le percussioni e averle già praticate, non è un obbligo.