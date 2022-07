Marzotto affascinato dalle fotografie di McCurry

Intervenuto come ospite d’onore per il Premio Eugenio Magnani, promosso da Confesercenti e Marina Development Corporation, il grande manager ed imprenditore Matteo Marzotto non ha voluto perdersi una visita alla mostra “Cibo” di Steve McCurry, allestita nelle bellissime sale del Forte dell’Annunziata. Marzotto (nelle foto) è rimasto affascinato dalle immagini che il fotografo statunitense, tra i più quotati al mondo, ha scattato girando in tanti Paesi, anche in condizioni estreme. Tra l’altro la mostra affronta uno dei temi più attuali del momento, quello dell’approvvigionamento alimentare, venuto ancora più alla ribalta per la guerra in Ucraina.

La mostra “Cibo” sta continuando a riscuote consensi, in particolare da parte dei turisti stranieri che l’hanno visitata. L’esposizione, organizzata da Mdc, ospita 70 scatti unici che raccontano il cibo come fonte di vita, socializzazione, affetto familiare, ma anche del rapporto a volte difficile tra umanità e terre impervie, anche torturate da guerre e calamità, senza però dimenticare il rigoglio dei mercati e la bellezza della natura.

La mostra rimane aperta anche tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre. Si può acquistare il biglietto in loco oppure tramite il sito www.oltreilcibo.it