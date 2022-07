Cannes, una rete installata nel Port Canto impedisce ai rifiuti di raggiungere il mare

Si cerca in tutte le maniere di tenere il mare pulito e di impedire che i rifiuti possano raggiungere le acque: la città di Cannes ha installato una nuova rete per il recupero dei rifiuti a Port Canto.

Si tratta di un dispositivo che limita notevolmente gli scarichi in mare (plastica, vetro, alluminio, mozziconi di sigaretta) e che consente di combattere l'inquinamento dei fondali marini.

Già nel luglio 2020, a Cannes, era stato installato, per la prima volta in Francia, il medesimo dispositivo di microfiltrazione nel Porto Vecchio col risultato di raccogliere 88chili di rifiuti: in questi giorni è stata installata la quinta rete nel Port Canto.

E' dispositivo innovativo che consente il recupero dei rifiuti all'uscita sommersa di una conduttura di acqua piovana.

La rete, che é costata 6 mila, trattiene i rifiuti solidi (plastica, vetro, alluminio, mozziconi di sigaretta) trasportati dall'acqua piovana senza ridurne il flusso: il dispositivo è stato realizzato su misura, presenta un’alta capacità di filtrazione, così da consentire di:

Potenziare la protezione del patrimonio naturale attraverso il recupero dei rifiuti, prima che raggiungano il mare;

Acquisire una conoscenza dettagliata della natura e del volume dei rifiuti raccolti, al fine di ottimizzare le apparecchiature e i dispositivi anti-rifiuto esistenti.

Da gennaio 2020, una trentina di reti di ritenzione sono state installate a Mandelieu-La Napoule, Cannes e Théoule-sur-Mer alle estremità delle condutture delle acque piovane: ad oggi hanno consentito di raccogliere 1,8 tonnellate di rifiuti secchi (plastica, metallo, cartone e imballaggi di carta).