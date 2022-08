Ligue 1, il campionato a quattro giorni dal via

Ultimi allenamenti per il NIzza

Il campionato francese di Ligue 1 prende l’avvio in questo fine settimana. Al torneo parteciperanno 20 squadre:

AC Ajaccio (neo promosssa)

Angers SCO

AJ Auxerre (neo promosssa)

Stade Brestois

Clermont Foot

RC Lens

Lille OSC

FC Lorient

Olympique Lyonnais

Olympique de Marseille

AS Monaco

Montpellier HSC

FC Nantes

OGC Nice

Paris Saint-Germain

Stade de Reims

Stade Rennais

RC Strasbourg

Toulouse FC (neo promosssa)

ESTAC Troyes



Non saranno della partita due fra le più prestigiose e titolare società transalpine: il Bordeaux e il Saint Etienne retrocesse al termine della passata stagione.

Il titolo di campione è appannaggio del Paris Saint Germain che lo ha conquistato con largo anticipo e indiscutibile merito.

Sarà un torneo “strano” a causa del mondiali di calcio che si giocheranno a fine autunno in Qatar.

Sono previsti turni infrasettimanali e la sospensione delle gare dopo la quindicesima giornata per dare spazio ai mondiali: la Ligue 1 sarà sospesa da lunedì 14 novembre fino a mercoledì 28 dicembre 2022.



Contemporaneamente partiranno anche le Coppe Europee con i turni di qualificazione.

Queste le squadre francese iscritte ai 3 grandi tornei continentali



Champions

Ammesse ai gironi: Paris Saint Germain e Marsiglia

e In gara nel terzo turno preliminare (il 2 agosto e il 9 agosto) il Monaco che affronterà gli olandesi del PSV Eindhoven.



Europa League

Ammesse ai gironi: Nantes e Rennes



Conference League

L’OGC Nice affronterà il turno di ammissione alla fase a girone disputando due gare il 18 e il 25 agosto 2022.