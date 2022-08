I lavori più scelti dai ragazzi durante l'estate

L'estate è il momento delle vacanze e del divertimento al sole, ma può anche essere un periodo molto impegnativo per i giovani che cercano di guadagnare qualche soldo in più.

Per molti studenti e giovani con poca esperienza lavorativa, trovare un impiego durante i mesi estivi può essere difficile.

Tuttavia, ci sono molti modi per guadagnare un po' di soldi extra mentre ci si gode la pausa dalla scuola o dall'università.

All’interno di questo articolo scopriremo insieme i cinque lavori più scelti dai giovani ragazzi durante l’estate.

Il Cameriere

Il primo lavoro della nostra lista dei 5 lavori più scelti dai giovani durante l'estate è il cameriere.

Il cameriere è una figura professionale che ben si addice a un giovane con poca esperienza lavorativa e che vuole iniziare a riempire il suo curriculum.

Come immaginerete già, si tratta di servire cibo e bevande ai clienti nei ristoranti e negli alberghi.

Un buon cameriere deve essere attento, educato e cordiale. Deve essere in grado di prendere le ordinazioni e servire in modo tempestivo, nonché di lavorare bene sotto la pressione di molti clienti contemporaneamente, senza perdere la calma.

L'orario può variare dalle 16:00 circa fino a tarda sera, a seconda dei diversi tipi di attività.

Bar, gelaterie e caffetterie che richiedono orari più brevi durante i giorni feriali e più lunghi nei fine settimana.

Ristoranti e cocktail bar, invece, richiedono molto spesso un orario che va fino a tarda sera e, in alcuni casi, spezzato sui turni del pranzo e della cena.

Alcuni contratti di lavoro possono offrire un orario di lavoro flessibile, in cui si può scegliere quando svolgere i turni, mentre altri garantiscono il pagamento su base oraria.

Il Barista

Il barista è una professione simile alla precedente, con la differenza che molto spesso viene richiesta una parziale esperienza nella mansione.

Questo lavoro offre l'opportunità di incontrare molte persone diverse e di fare nuove amicizie.

Inoltre, dà la possibilità di imparare a essere un buon “padrone di casa” e a destreggiarsi nell’arte della creazione di cocktail.

Questo mestiere, specialmente durante l’estate, è richiesto nei cocktail bar e nelle discoteche delle principali località turistiche. Proprio in questo periodo i locali sfiorano il tutto esaurito quasi ogni sera.

Un buon barman conoscere tutti i tipi di cocktail , in modo da poterli preparare in modo rapido ed efficiente quando vengono richiesti dai clienti.

Nel caso non abbiate alcuna esperienza ma volete provare questa esperienza durante l’estate, potreste sempre frequentare un corso di formazione come barman che sarà in grado di fornirvi le basi per candidarvi per svolgere questa mansione.

Ripetizioni e dopo - scuola

Se amate i bambini e volete insegnare loro qualcosa di nuovo, questo lavoro è perfetto per voi! È un ottimo modo per guadagnare denaro extra durante l'estate.

Si tratta di un piccolo impiego, un lavoretto, che non prevede alcun contratto di lavoro come i precedenti. Dovrete semplicemente pubblicizzarvi nelle famiglie del vostro circondario e mettervi a disposizione.

Potete dare ripetizioni ai bambini in qualsiasi campo, dalla matematica alle scienze, dalla letteratura alla lingua inglese.

Essendo scollegato da un contratto di lavoro regolare e stabile, dovrete essere attivi e propositivi nella ricerca del lavoro e nell’aumentare le vostre ore di impiego contattando più famiglie possibili.

Il lavoro dell’assistente bagnanti

Se state cercando un lavoro estivo, ma volete anche stare in spiaggia o in piscina, prendete in considerazione l'idea di lavorare come assistenti bagnanti.

Fare il bagnino è un modo eccellente per poter trascorrere l’estate al mare, anche se non sarete in vacanza.

Questo mestiere, a differenza dei precedenti, presenta però una grande limitazione: dovrete essere in possesso del Brevetto di Salvamento e della certificazione BLSD, per poter esercitare il totale legalità.

A differenza dei mestieri precedenti, essendo che nonostante sia un lavoro per giovani prevede una qualifica, la retribuzione è nettamente maggiore.

Lavorare come animatore turistico nei villaggi

Questo è uno dei mestieri più scelti dai ragazzi e dalle ragazze della fascia di età che va dai 16 ai 20 anni.

È un lavoro la cui funzione principale è quella di fornire servizi turistici agli ospiti, con l'obiettivo di intrattenere. In poche parole, l’animatore deve organizzare giochi e attività sportive per bambini e adulti durante la giornata, mentre durante la sera si occupa degli spettacoli del villaggio turistico.

Normalmente un animatore lavora all’interno dei villaggi turistici al mare e la stagione dura circa 3 mesi.

Come scritto in questo articolo di approfondimento, dove si parla di come iniziare a lavorare come animatore turistico nei villaggi e quali vantaggi possa ottenere un giovane da questa esperienza, è un lavoro dove non serve avere particolari qualifiche o esperienze professionali.

L’importante è la voglia di divertirsi e il sorriso per riuscire a trasmettere energia ed entusiasmo agli ospiti durante la giornata. Tutto il resto si impara velocemente sul campo.

Questi sono quindi i lavori estivi per ragazzi più scelti e ambiti: scegliete subito quello che fa per voi e non esitate a candidarvi! Anche senza esperienza è possibile iniziare a lavorare durante l’estate in Italia.