Carros, al Centre International d’Art Contemporain un’imperdibile retrospettiva di André Marzuk

Il Centre International d’Art Contemporain, ospitato dal Château de Carros, propone, fino al 18 dicembre 2022, un’esposizione imperdibile dedicata ad André Marzuk.

La retrospettiva rivela l'abbondanza creativa del lavoro dell'artista visivo André Marzuk in cinquant'anni di lavoro.

Sono esposte più di 80 opere (dipinti, disegni, ceramiche, strutture) dal più iconico al più recente, oltre a diverse creazioni realizzate appositamente per questa mostra.

Nato nel 1948, Marzuk vive e lavora a Nizza: ha computo gli studi alla Scuola Nazionale di Arti Decorative di Nizza e presso la Scuola Nazionale delle Beaux-Arts a Parigi.

Hiroshima/La Mort

Ha esposto in molte città in Francia e all'estero: Nizza, Parigi, Bordeaux, Strasburgo, New York, Venezia, Shanghai, Fort-de-France.

È stato invitato dall'UNESCO per un omaggio internazionale al poeta Aimé Césaire, nell'ambito delle commemorazioni del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

© ADAGP, André Marzuk, 2022

Il suo lavoro è parte di un'espressione contemporanea che richiama poesia, musica, filosofia e scienza.

Una riflessione che da diversi anni lo impegna nell'esplorazione di alcuni “universali etici” alla base della nostra umanità, una poetica dell'intimo, un'evidenziazione dal profondo del sé umano.

Ciels et mers

er lui l'etica dell'arte e dell'artista deve essere al centro di ogni approccio artistico: Marzuk lavora su un'arte che sublima la nostra parte umana.

Il Centre International d’Art Contemporain, Château de Carros si trova in Place du château.