Milano: in zona stazione la maggior concentrazione di escort

Il lavoro della escort c’è sempre stato, fin dai tempi antichi. In ogni città questo tipo di attività viene svolta, in maniera legale e negli ultimi tempi si è potuto vedere un incremento del settore.

Tra le città italiane in cui è presente il maggior numero di ragazze per incontri è senza dubbio Milano. Come ogni capoluogo, più gente è presente e più ci sono possibilità di incontri, soprattutto in luoghi come il capoluogo lombardo dove si concentrano i principali locali della movida italiana e i più importanti personaggi dello spettacolo. E’ in questa città infatti che vengono organizzati eventi a livello anche internazionale, che chiama a raccolta moltissime persone ogni anno.

Proprio per questo non è difficile trovare annunci escort Milano grazie alla notevole possibilità di aumentare la propria attività e i propri guadagni.

Questi vengono pubblicati spesso sui giornali, in sezioni apposite, anche se il principale business e possibilità di contatto giunge da internet. Grazie alla presenza di numerosi siti dedicati all’argomento non è infatti difficile trovare annunci di escort: le piattaforme prevedono un’ampia scelta dove gli utenti possono selezionare la donna o l’uomo che più prediligono. Grazie ad una breve ricerca è stato possibile localizzare quali sono le zone con la maggiore presenza di ragazze che offrono i propri servizi a Milano.

Le quasi 500 ragazze presenti sul portale permettono di coprire la maggior parte delle zone del capoluogo: al primo posto si colloca la zona antistante la stazione centrale. Con un totale di circa 80 ragazze, è proprio qui che si concentra la maggior parte dell’attività meneghina, anche se subito dopo si trova la zona compresa nel centro storico, con circa 70 offerte.

La zona della stazione centrale di Milano è tra le più degradate della città: capita spesso infatti di leggere di operazioni di bonifica effettuati in questo quartiere, così come i controlli ad opera della polizia. Come tutti i luoghi degradati però, sono presenti anche molti alloggi ad un costo inferiore rispetto ad altre zone e probabilmente è questo il motivo per il quale vi è una concentrazione maggiore di ragazze che compiono questo lavoro. Occorre infatti ricordare che, rispetto al passato, gli appuntamenti vengono dati presso abitazioni o stanze private.

In molte sono poi le escort distribuite nelle zone periferiche della città: Lambrate si piazza al 4° posto, seguito da San Siro. Quest’ultima zona di trova a pari merito con la Città Studi. Secondo le statistiche, sono diverse le studentesse che si dedicano a questa attività professionale, probabilmente per potersi gestire in autonomia gli orari degli appuntamenti e al tempo stesso guadagnare il necessario per pagarsi gli studi.

Nelle posizioni a seguire della classifica si trovano altre zone periferiche rispetto a Milano, come Rho, Cinisello Balsamo, Fiera, Niguarda e Quarto Oggiaro. Le zone centrali rimangono quindi le più frequentate per gli incontri amorosi, in cui il primo contatto avviene per la maggior parte attraverso internet attraverso appositi portali o attraverso i social media, sempre più diffusi e utilizzati a scopo lavorativo.