Nizza, mini scavatori “rosicchiano” il tetto dell’ex Teatro Nazionale (Foto)

Proseguono i lavori di demolizione del Teatro Nazionale di Nizza, posto al termine dell’attuale Promenade du Paillon e che è destinato a trasformarsi in uno spazio verde, inizio del prolungamento della passeggiata verde nel cuore della città fino al Palazzo della Fiera di Nizza.

Asportate le lastre di marmo delle facciate laterali, tocca ora al fabbricato vero e proprio utilizzando una tecnica del tutto particolare, quella dell’ écrêtage.

Un modo particolare e per nulla invasivo che, tra l’altro è nascosto alla vista dei passanti, perché viene praticata “in alto” sul tetto del fabbricato.

Mini scavatori “rosicchiano” la superficie fino a demolirla e poi si trasferiscono al piano inferiore.

Il materiale recuperato, così come le lastre di marmo laterali e buona parte degli arredi interni che sono stati già portati via, sarà riciclato o utilizzato in altri ambienti.