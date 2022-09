Allo Yachting Festival di Cannes il vintage delle imbarcazioni è l'ultima tendenza

Più che un semplice slancio nostalgico, il design neo-vintage è il crocevia tra tradizione e modernità, passione ed empirismo. A lungo associata al settore automobilistico, l’ondata del vintage e dell’estetica improntata alla nostalgia

del lusso ispira anche i designer del settore nautico. Per progettare e proporre sul mercato barche dal design simile a quelle degli anni ‘60 e ‘70, gli specialisti riscoprono e modernizzano gli inizi della nautica da diporto.

«Tutte queste barche eccezionali saranno presenti alla prossima edizione dello Yachting Festival di Cannes, il più grande salone in acqua d’Europa. Circa 650 imbarcazioni saranno esposte quest’anno, con oltre 140 nuovi modelli in

anteprima mondiale. Lo Yachting Festival è una cornice eccezionale che accoglie le barche a motore e a vela e gli yacht più grandiosi del mondo. Tutti, amanti del mare, appassionati di nautica da diporto, visitatori esperti o semplicemente

curiosi, potranno scoprire un universo magico in un ambiente idilliaco, emblema della Costa Azzurra», conclude Sylvie Ernoult, direttrice dello Yachting Festival