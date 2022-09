Nizza, in pieno centro apre un parcheggio che si paga “a minuti”

Una novità quasi assoluta: un parcheggio sotterraneo che si paga “a minuti” apre le porte nell’iper centro di Nizza, a due passi da Avenue Jean Médecin, da Nicétoile e dalla Promenade du Paillon.

Centrale rispetto ai negozi dello shopping non è sicuramente contenuto nel costo, ma evita lunghi spostamenti e si paga “a consumo”.

Il “Park 2 l’étoile” si trova al numero 6 di Rue Lamartine , parallela di Avenue Jean Medecin, e costa 0,04 euro al minuto. Fatti due conti sono 2,40 euro l’ora, ma un addetto conduce subito al posto libero e si ha anche la possibilità di far lavare la macchina.

E’ la metamorfosi di un’area sotterranea, gestita da un privato, che in precedenza, ha avuto diversi utilizzi, dal parcheggio, all’officina e infine al noleggio auto ed ora si trasforma in parcheggio “a minuti”, in grado di soddisfare le esigenze di chi deve fermarsi poco in centro o che preferisce la comodità al costo.

Rispetto agli altri parcheggi si paga “da subito”, senza alcun abbuono all’inizio della sosta.

Quattro centesimi ogni sessanta secondi, che equivalgono a 2,40 euro l’ora, con possibilità di usufruire, a 9 euro, del pacchetto notte (dalle 20 alle 7) e, a 45 euro, di un pass settimanale.

I posti auto sono 35 e un addetto è sempre presente: il parcheggio è aperto giorno e notte senza interruzioni.

Se si desidera far lavare, in modo ecologico la vettura, col sistema “bio wash” (a vapore con un modesto utilizzo di acqua e solo con prodotti biologici) il costo è di 55 euro per una utilitaria, di 60 per una berlina e 65 per un SUV.