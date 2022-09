Lo Yachting Festival di Cannes accoglie i visitatori da un capo all’altro della Croisette

Per sei giorni, oltre 600 espositori, tra cui i maggiori cantieri navali internazionali, presentano nella baia di Cannes, cuore della Costa Azzurra, quasi 650 barche e yacht d’eccezione dai 5 ai 45 metri, monoscafi, multiscafi, a vela, a motore, rigidi o semirigidi, nuovi o usati.

Più di 140 unità in uscita dalle officine saranno lanciate in anteprima mondiale durante questo avvenimento speciale che è lo Yachting Festival. Accanto a loro, gli spazi a terra ospitano produttori di attrezzature, marche di motori, società di servizi, ecc.

« Martedì mattina alle 10, giorno dell’apertura ufficiale, è il momento che io e i miei collaboratori attendiamo con impazienza e talvolta un po’ di stress! Pensare e costruire un salone di questa portata non è facile, ma lo facciamo sempre con passione e con l’obiettivo di soddisfare i nostri clienti, operare a vantaggio dell’industria nautica e offrire il miglior evento possibile ai nostri visitatori. Si dice spesso che il salone è una vetrina per i gioielli più belli dei mari di tutto il mondo, ed è proprio con questo pensiero in mente che posizioniamo le barche e gli stand nei due porti.Vogliamo mettere in luce nel modo migliore ogni unità, ogni marchio. Spero che i nostri visitatori trovino la barca o l’attrezzatura dei loro sogni e che i nuovi prodotti presentati dai nostri espositori ricevano la migliore accoglienza possibile. Auguro a tutti un ottimo salone, che questi sei giorni sotto il sole di Cannes favoriscano affari e ottimi scambi », dichiara Sylvie Ernoult, direttrice del Festival.

Anche quest’anno il salone è suddiviso per tipologia di imbarcazione: nel Vieux Port sono esposte circa 500 unità a motore distribuite in sei distinti settori con una marina riservata ai multiscafi, un villaggio che riunisce i gommoni e un’area dedicata alle barche elettriche e ibride fino a 12 metri. Il Port Canto, invece, accoglie il mondo della vela, quest’anno ancora più ricco, con 120 unità dai 10 ai 30 metri, di cui 31 novità.

Accanto alle barche a vela, l’Innovation Village, inaugurato nel 2021 in

collaborazione con Mer Angels e BNP Paribas Banque Privée, mette in valore una dozzina di start-up intelligenti del settore nautico. Il Port Canto ospita anche l’area Brokerage & Charter con le sue unità di seconda mano e quest’anno l’eccezionale presenza di un mega yacht di 73 metri. A terra, lo spazio Toys raggruppa un’ampia selezione di toys nautici.

Per sensibilizzare i visitatori che lo desiderano, lo Yachting Festival rinnova il suo percorso “Green Route” con più di sessanta espositori che propongono soluzioni eco-efficienti per ridurre l’impatto ambientale.