F1. Che sfortuna per Leclerc a Monza: un errore dei commissari nega la lotta per la vittoria alla fine, vince Verstappen

Tanta sfortuna per la Ferrari e per Charles Leclerc, che si vedono negare la possibilità di giocarsi il Gran Premio d'Italia a Monza negli ultimi giri per un errore della Federazione e dei commissari che potevano regalare uno spettacolo stile Abu Dhabi, prendendo decisioni parecchio influenzate da quel finale di campionato dello scorso anno. Ma è stata comunque una gara ricca di avvenimenti.

In cinque piloti hanno scelto di partire con la gomma soft: tra questi, Leclerc, Russell e Verstappen, che impiega solo quattro giri per salire da settimo a secondo, a mettere il fiato sul collo al monegasco. Al giro 12, Vettel si ritira provocando una Virtual Safety Car: la Ferrari ne approfitta con Leclerc che passa su gomma media, perdendo però qualche secondo per la Virtual che viene tolta mentre il numero sedici deve ancora uscire dalla pit lane, permettendo a Verstappen di guadagnare qualcosa nel distacco sulla rossa.