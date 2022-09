Ligue 1, una bella domenica per Nizza e Monaco

Una bella domenica, finalmente, per Nizza e Monaco che tornano a vincere e danno un senso alla propria classifica.

Continua la marcia, pressoché solitaria, di Paris Saint Germain e Marsiglia che non si lasciano scappare l’occasione per conquistare altri tre punti a spese di Brest e del Lille che si allontana così dal vertice.

Alle spalle non mollano due squadre ritenute alla vigilia “minori”, ma che stanno disputando un eccellente inizio torneo: il Lens, che ha avuto ragione del Troyes e il Lorient che ha battuto il Nantes.

Il Monaco, nell'incontro clou della sera, disputato nel Principato ha avuto ragione del Lione, una delle squadre partite col favore dei pronostici che sta arrancando. Per i monegaschi la vittoria consente di assestarsi al settimo posto in classifica in compagnia del Rennes.

Il Nizza trova un’importante vittoria a casa del fanalino di coda Ajaccio che giunge propizia dopo i fattacci di cronaca “nera” più che hanno caratterizzato l’incontro di Conference League col Colonia con i tifosi ospiti scatenati in città e nello stadio.

Tre punti anche per l’Angers a spese del Montpellier, del Tolosa che battuto il Reims e del Rennes che ha inflitto una goleada all'Auxerre.

È invece finito senza né vincitori né vinti Strasburgo – Clermont.

La classifica sta così prendendo una sua dimensione con, in coda, l’Ajaccio ultimo distanziato di quattro punti da Angers, Brest e Strasburgo in un anno che prevede ben quattro retrocessioni senza alcun spareggio.



In settimana tornano le tre coppe europee per la loro seconda giornata.

Il calendario prevede

Champions League

Girone D - Martedì 13 settembre

Marsiglia – Eintracht

Sporting – Tottenham

Classifica: Sporting 3, Tottenham 3, Marsiglia 0, Eintracht 0

Girone H -Mercoledì 14 settembre

Maccabi – Paris Saint Germain

Juventus – Benfica

Classifica: Benfica 3, Paris Saint Germain 3, Juventus 0, Maccabi 0



Europa League

Girone B – Giovedì 15 settembre

Rennes – Fenerbahce

Classifica: Fenerbahce 3, Rennes 3, Larnaca 0, Dinamo 0

Girone G – Giovedì 15 settembre

Quarabag – Nantes

Nantes 3, Freiburg 3, Olimpiakos 0, Quarabag 0

Girone H – Giovedì 15 settembre

Monaco – Ferencvaros

Classifica: Ferencvaros 3, Monaco 3, Trabzonspor 0, Stella Rossa Belgrado 0



Conference League

Girone D – Giovedì 15 settembre

Partizan – Nizza

Classifica:

Slovacko 1, Partizan 1, Colonia 1, Nizza 1



L’ ottava giornata di campionato prenderà l’avvio venerdì 16 settembre 2022 con Auxerre – Lorient.

Sabato 17 settembre due incontri particolarmente interessanti: Montpellier – Strasburgo e Lille – Tolosa.