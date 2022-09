Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"La rage dedans"

Jeudi 15 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Jean d’Antibes

Instants musicaux du patrimoine avec "Comme un récital baroque" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec Vincent Tizon (hautbois) et Dimitri Goldobine (clavecin) pour des œuvres de J-S Bach, Heinichen, Couperin, Fescobaldi et Vivaldi.

Mardi 20 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

Ensemble "CAFE ZIMMERMANN" pour "Le livre imaginaire de Jean-Sébastien Bach " avec Karel Valter (traverso), Pablo Valetti (violon et direction), Petr Skalka (violoncelle), Céline Frisch (clavecin).

Jeudi 22 septembre à 11h, Chapelle Saint-Jean

Instants Musicaux du Patrimoine avec "Musica sacra" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec l’Ensemble vocal "COROU DE BERRA" et Michel Bianco, Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et Marie-Pierre Foessel pour de la musique sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits et oralité.

Jeudi 22 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Bernardin

Instants Musicaux du Patrimoine avec "Musica sacra" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec l’Ensemble vocal "COROU DE BERRA" et Michel Bianco, Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et Marie-Pierre Foessel pour de la musique sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits et oralité.

Vendredi 23 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Requiem en ré mineur K 626 de W-A Mozart" avec l’Orchestre National de Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur, dirigé par Benjamin Levy, et le Chœur Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Avec Sophie Karthaüser (soprano), Anthea Pichanick (mezzo), Pierre Derhet (ténor) et Nahuel Di Pierro (basse).

L’exécution du Requiem dans sa version intégrale sera précédée d’une introduction par l’orchestre et son chef avec extraits musicaux présentant l’œuvre dans sa forme originale inachevée.

Samedi 24 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Dans l’intimisme de Fauré, autour du Requiem" avec l’Ensemble "Musiques en Jeux" dirigé par Alain Joutard.

Avec Camille Joutard (soprano), Richard Rittelmann (baryton basse), Julien Maertineau et Laetitia Grisi (pianistes).

Version pour piano à quatre mains de Jean-Louis Luzignant, Requiem de Fauré et autres pièces sacrées.

Dimanche 25 septembre à 18h, Église Saint-Pierre de Golfe-Juan

Duo "Alcor", " De la prière à la méditation " avec Cordelia Palm (violon) et Alienor Girard-Guigas (harpe) Œuvres de J-S Bach, Purcell, Rameau, Rombi, Rheinberger, Thomé, Massenet, Pescetti, Piazzolla, Tchaïkovsky, Renié, Corelli.



"Les 10 ans du Théâtre"

Dal 15 Settembre al 17 Settembre

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Un ennemi du peuple

Dal 16 Settembre al 18 Settembre

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Marché de producteurs

Il 18 Settembre 2022 dalle 10 alle 16

Plateau de la Garoupe



10e Foire "Bio et local c'est l'idéal !"

10e Foire "Bio et local c'est l'idéal !"

Le 18 Septembre

À Campus Vert d'Azur

10e Foire "Bio et local c'est l'idéal !"

Domenica 18 settembre 2022

Le programme :

10h-12h, visites guidées de l'exploitation de l'exploitation agricole et de la parcelle en agroforesterie

10h30-11h, "À vos économes" - Atelier de cuisine collaboratif

10h30-11h30, concert de Pierre Koffi Alanda

11h-11h45, "Loto Bouse"

11h45-12h, concert de Pierre Koffi Alanda

13h30-14h, démonstration de tracteur à énergie solaire

13h-15h30, "REGARDS CROISÉS SUR LE CHEMIN PARCOURU PAR LA BIO DANS LES ALPES-MARITIMES", témoignages de paysan.ne.s bio pionnier.ère.s.

14h30-15h15, "Loto Bouse"

15h30-16h, sieste littéraire

15h30-16h, "À vos économes" - atelier de cuisine collaboratif

16h-17h, concert de Pierre Koffi Alanda

16h, tirage de TomBIOla

Et tout au long de la journée : Grands jeux en bois; Fresque participative : Dessine-moi une ferme bio; Distillation de plantes à parfum; Production de gelée royale; Travail de chien de troupeau; Atelier fabrication de bougies en cire d'abeille; Quizz oeuf; Atelier soins cosmétiques naturels (1 par ½ journée); "Atteindre et vivre l'autonomie énergétique au sein d'une exploitation maraîchère"; Exposition "Innover par l'usage"; Présentation du label FNAB - BIO FRANCE

Entrée libre de 10h à 17h.

Campus Vert d'Azur



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



BEAULIEU-SUR-MER

BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL

FINO Al 17 SETTEMBRE 2022

Beaulieu-sur-Mer rende onore alla musica classica proponendo al pubblico concerti di alta qualità e mettendo in evidenza diversi luoghi prestigiosi o atipici, una vera scoperta del patrimonio berlugese.

Programma completo sul sito web.

Giovedì 15 settembre - 20.00

Casinò di Beaulieu-sur-Mer

Cena di gala sul tema dei ruggenti anni '20

Venerdì 16 settembre - 20.00

Albergo Royal Riviera

Les virtuoses

Sabato 17 settembre - 20.00

Casinò di Beaulieu-sur-Mer



BELVEDERE

OBSERVATION DES ÉTOILES – NUIT DES ÉTOILES

INIZIAZIONE/SCOPERTA NEL CONTESTO DI UN EVENTO

Sabato 17 settembre 2022 alle 21.

Notte stellata - Osservazione delle stelle

Una serata di osservazione per il grande pubblico alla scoperta del cielo estivo. Offerto dall'associazione Apprentis pas sages, tutti i pubblici

I mediatori scientifici avranno a disposizione l'attrezzatura, ma potete anche portare le vostre sedie a sdraio, coperte, scarpe buone, vestiti caldi e torce.

A côté de la Semeuse

Route de la Gordolasque

Saint Grat



CANNES

EXCURSION, VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 15 settembre 2022 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ANIMATIONS, NOTRE QUARTIER EN FÊTE - RÉPUBLIQUE

Venerdì 16 settembre 2022 dalle 16,30 alle 19,30

place Commandant Maria, quartier République



CONCERT DE PIANO CARITATIF POUR L'UKRAINE

Venerdì 16 settembre 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, LA FILLE DU PUISATIER

Dans le cadre de la grande journée Marcel Pagnol

Sabato 17 settembre 2022 ore 20,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



ANIMATIONS.GRANDE JOURNÉE MARCEL PAGNOL

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Sabato 17 settembre 2022 dalle 10 alle 22

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022

Gare routière, arrêt Hôtel de Ville

Samedi à 9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h30 : circuit patrimonial

Montez à bord d’un autobus urbain du réseau cannois de 1980 pour un circuit patrimonial avec plusieurs arrêts possible : Malmaison, Port Canto, Chapelle Bellini, Institut Sainte-Marie, Villa Rothschild, Collège international et Villa Romée.



Suquet des Art(iste)s (7 rue Saint Dizier, Le Suquet, Cannes)

Samedi et dimanche

de 10h à 18h : visite libre

visite commentée toutes les heures (durée : 45 mn)

Découverte de l'exposition Orsten Groom, Limbe plasticien français



Cimetière du Grand Jas (allée du cimetière) [ NOUVEAUTÉ ]

Samedi et dimanche de 8h à 19h : visite libre

Samedi : visite commentée à 10h, 14h et 15h30 (durée 1h)

Cimetière français parmi les plus remarquables après celui du Père Lachaise, de par son architecture, sa décoration florale, sa richesse statuaire, et son emplacement. Des célébrités et personnalités locales y sont inhumées : Lord Brougham, Karl Fabergé, Martine Carol, Jean Mineur... Depuis juin 2019, le tombeau de Prosper Mérimée est inscrit au titre des Monuments Historiques.



Musée des explorations du Monde (Place de la Castre, Le Suquet)

Samedi et dimanche

de 10h à 13h et de 14h à 18h : visite libre

visite commentée des collections permanentes (durée : 1h)

10h30 : Promenade du Suquet (visite guidée du quartier au départ du jardin du musée)

15h : Si Tahiti m’était contée avec la conservatrice du musée

Lignes de bus : 1, 2, 35, navette Suquet



La Malmaison (47 boulevard de la Croisette, Cannes)

Samedi et dimanche

de 10h à 19h : visite libre

visite commentée toutes les heures (durée : 45 mn)

Découverte de l’exposition Agnès Varda plages, cabanes et coquillages

Lignes de bus : 1, Palm Impérial, bus circuit patrimonial



Archives Montrose (9 avenue de Montrose, Cannes)

Dimanche

de 9h à 13h et de 14h à 18h : visite libre

à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 : circuit découverte des Archives municipales avec l'histoire du bâtiment, ses missions, ses documents les plus remarquables, etc.



Musée du Masque de fer et du Fort Royal (Île Sainte-Marguerite, Cannes)

Samedi et dimanche

de 10h à 17h45 : visite libre

10h30 : récits de prisonniers (durée 45 mn).

14h30 : visite de l’exposition Au fil de l’île, un archipel imaginé (durée 1h)

de 10h30 à 13h et de 14h à 16h : accès exceptionnel à l’ancien cachot et au four de boulanger du Fort Royal, habituellement fermés au public (durée : 20 mn)



B - Parc forestier de la Croix-des-Gardes (64 avenue de la Croix-des-Gardes, Cannes)

Samedi à 10h et 14h : visite guidée par le garde forestier pour découvrir le parc, son histoire, ses richesses et sa biodiversité (durée : 2h, bonne condition physique).

Rendez-vous parking du Libérator

Lignes de bus : 1, 2

Villa Rothschild / Médiathèque Noailles (1 av. Jean de Noailles, Cannes)

Samedi

de 9h30 à 18h et de 14h à 18h : Visite libre

de 10h à 12h et de 14h à 17h : visite commentée sur l’aspect architectural de la villa, le parc avec ses essences et sur l’histoire de la famille Rothschild (durée : 45 mn).

Dimanche

de 14h à 18h : visite libre.

de 14h à 17h : visite commentée sur l’aspect architectural de la villa, le parc avec ses essences et sur l’histoire de la famille Rothschild (durée : 45 mn).



Jardins Villa Rothschild (1 avenue Jean de Noailles, Cannes)

Samedi

de 10h à 18h : visite libre

10h et 14h : visite commentée avec un jardinier de la direction municipale des espaces verts (durée : 1h).

Dimanche

de 14h à 18h : visite libre



Villa Domergue (15 avenue Fiesole, Cannes)

Samedi et dimanche de 11h à 19h : visite libre ou commentée (durée : 30 mn).

Découverte de l’exposition Agnès Varda plages, cabanes et coquillages.



Les sites religieux

Synagogue consistoriale de Cannes (20 boulevard d’Alsace, Cannes)

Dimanche de 14h à 17h : visite commentée de la synagogue et du Mikvé (bains) - Tenue couverte exigée.

Lignes de bus : 1, 4, B



Chapelle et butte Saint-Cassien (269 avenue Francis Tonner) [ NOUVEAUTÉ ]

Samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h : visite commentée (durée 30 mn)

Venez apprécier l’histoire de la chapelle, récemment restaurée par la Mairie de Cannes, du site de Saint Jean Cassien, saint patron de Cannes. Sentier pédagogique pour les enfants sur la butte.



Les sites privés

Compagnie ARKETAL (4 impasse de la chaumière) [ NOUVEAUTÉ ]

Samedi et dimanche à 9h30, 11h, 14h, 16h et 18h : visite commentée

Le Centre des arts de la marionnette ouvre les portes de son atelier : exposition de marionnettes, projection d’extraits des derniers spectacles de la compagnie, espace atelier où sont construits les marionnettes et les décors.



Villa Romée - Maison de l’architecture (5 esplanade du Golfe)

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 : visite commentée avec un architecte et projection de films (durée 1h)



Villa Castrum Romanum (53 avenue du Prince de Galles)

Samedi et dimanche :

de 10h à 13h et de 14h à 17h30 : visite commentée, conférence-débat et projection vidéo sur L’histoire de la franc-maçonnerie (durée 30 mn) .



Musée Bellini et sa chapelle (Parc Fiorentina - 67 bis avenue de Vallauris, Cannes)

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre de la chapelle privée de la Villa Fiorentina de style italien devenue l'atelier puis le musée du peintre Emmanuel Bellini (1904-1989).

Visite commentée sur réservation.



Goélette « O’Remington » (Quai de la Jetée du Phare, poste 20 - Port Pierre Canto, La Croisette, Cannes)

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h : visite commentée du pont, des cabines intérieures et récit de l’histoire de la goélette datant de 1946 et ayant appartenu à Lord Remington.

(Groupe de 8 pers. - durée 30 mn)



Voilier 8mJI « France 24 » (Port Pierre Canto, La Croisette, Cannes)

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h à 17h : visite commentée de ce voilier de compétition dessiné par l’architecte cannois F. Camatte. Le baston s’est illustré en remportant la coupe de France en 1938. Il est l’un des piliers de la renaissance des Régates Royales depuis 1978.

(Durée : 15 mn)



Chalutier en bois de Provence « Le Narval » (Place 222 - Port Pierre Canto, La Croisette, Cannes)

Samedi et dimanche de 9h à 18h : visite libre du dernier chalutier en bois de Provence de tradition méditerranéenne datant de 1963. Reconnu Bateau Intérêt Patrimonial en 2020.



Abbaye de Lérins (Île Saint-Honorat, Cannes)

Samedi de 9h45 à 12h et de 13h45 à 17h : visite commentée - Accueillis par les moines, vous visiterez le cloître du XIIe, la chapelle trinité IX-XIIe et la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe.

Dimanche de 11h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h : visite commentée - Accueillis par les moines, vous visiterez le cloître du XIIe, la chapelle trinité IX-XIIe et la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe.

Samedi et dimanche :

15h : conférence sur le patrimoine historique, monumental et spirituel de l’île Saint-Honorat.

expositions photos À quoi servent les moines ?



Collège International de Cannes (1 avenue du Docteur Alexandre Pascal, Cannes)

Samedi

de 10h à 19h : visite libre

11h, 15h et 17h : visite commentée

12h : venez déguster un aïoli géant (payant, sur réservation)

Découverte du site, de son histoire, de la Villa Santa Maria, ancien préventorium pour enfants atteints de tuberculose osseuse.

Animations autour de la Provence et plus particulièrement de Marcel Pagnol au cours de la journée.



Institution Sainte-Marie de Chavagnes (4 avenue Windsor, Cannes)

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h : visite commentée de l'ensemble scolaire avec la bâtisse historique de 1870 et le parc arboré, dirigée auparavant par une congrégation de religieuses « Les Ursulines de Jésus » dont la mère supérieure fut élevée au rang de Juste parmi la Nation.



CONCERT, LA LANGUE DE MOLIÈRE EN MUSIQUE

Sabato 17 settembre 2022 ore 18,30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



SPECTACLE, LES LIENS DU COEUR

Domenica 18 settembre 2022 ore 18

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ÉVÉNEMENT SPORTIF, RÉGATES ROYALES 2022

44e édition

Da domenica 18 settembre a sabato 24 settembre 2022

Yacht Club de Cannes - Régates royales



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



EXCURSION, PROMENADE EN BATEAU ÉLECTRO-SOLAIRE AUTOUR DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Mercoledì 21 settembre 2022

Horaire(s) :

10h30, 13h, 15h et 17h (optionnel)

Durée :

1h30

Port de Pointe Croisette

Lieu de départ : Ponton du port pointe Croisette (situé à côté de Bijou plage), Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

20E TRIATHLON DE CAP D’AIL - COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 18 settembre 2022 dalle 8 alle 14.

Novità di quest'anno: il Triathlon è ora un formato M, cioè una distanza olimpica, e quest'anno sarà la base per il titolo di Campione Dipartimentale della distanza M!

Il Triathlon consiste in una sequenza di tre attività sportive: nuoto, ciclismo e corsa. La sequenza viene eseguita senza assistenza esterna e senza fermare il cronometro quando si cambia disciplina (transizione).

Il percorso, ridisegnato nel 2016 per motivi regolamentari e ampliato quest'anno a un formato M, ha conquistato triatleti provenienti dalla regione, dalla Francia e dall'Italia!

Se risponde ai criteri della Federazione francese di triathlon, che raccomanda una distanza ciclistica di 40 km per le gare di formato M, è apprezzata soprattutto per i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi percorsi, tra mare e montagna. Con caratteristiche proprie di Cap d'Ail, il circuito che raggiunge anche Beaulieu, passando per Èze, conferisce a questa competizione tanto fascino quanto gli atleti devono impegnarsi!

Il percorso pedonale di 10 km segue principalmente il sentiero turistico balneare con una vista mozzafiato sulla costa di Cap d'Ail.

Plage Marquet



EXPOSITION NO-MADE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2022

Una trentina di artisti sono stati selezionati per l'Expo 2022. La sospensione dei lavori inizierà il 22 agosto 2022.

visite e passeggiate accompagnate dagli artisti presenti, dal direttore dell'associazione e dai curatori della mostra.

Villa Le Roc Fleuri

23 avenue du docteur Onimus



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



EZE

EXPOSITION DANIEL ACKERMAN

Dal 15 settembre al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Eze-Village – galerie municipale



LEVENS

IPNOSI E MENTALISMO “MICHEL KAPLAN”, SPETTACOLO

Sabato 17 settembre 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 20:30 alle 23.

Michel Kaplan apre le porte della vostra mente e vi invita a scoprire tutte quelle facoltà che giacciono dormienti in ognuno di voi.

Gli spettatori, immersi in uno stato di ipnosi, vivranno avventure sorprendenti e arricchenti.

Grazie al potere della suggestione, saranno in grado di realizzare l'impossibile...

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Menton - Journées Européennes du Patrimoine

18 settembre 2022

|Programma di Domenica 18 settembre 2022

Fontana Rosa

Le Cercle Blasco Ibañez organizza le Festival du livre d'occasion dalle 10 alle 17.

Visita guidata al jardin des romanciers, ore 15.

Au Casino Barrière

Mostra che ripercorre la storia dei Casinò di Mentone. Sinonimo di giochi, spettacoli e altre attività ricreative per intrattenere una ricca clientela straniera, il Casinò è un edificio che riflette anche l'evoluzione di una società e del suo modo di vivere.

Visita al Casino Barrière per scoprirne la storia alle 15.

Conferenza di M. Volpi « l’histoire des Casino de Menton » alle 16



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 15 settembre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 15 settembre 2022 ore 14,30

Lunedì 19 settembre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 16 settembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 17 settembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 19 settembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : La Basilique Saint Michel

Martedì 20 settembre 2022 ore 14,30|

Parvis Saint Michel



Visite Guidée : Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 21 settembre 2022 ore 10,30

1510 promenade du Soleil



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 21 settembre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition" un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre, il sabato a La Casa d'ou Païgran

Menton - Exposition

La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Helicopter Test Day

Giovedì 15 settembre 2022, dalle 14 alle 21

Uno dei più antichi club del Principato di Monaco, il Monaco Aero Club, apre in via eccezionale i battenti a tutti gli appassionati di aviazione.

Il Tavolo

23 Avenue des Papalins



Concerto eccezionale - "Omaggio alla Principessa Grace"

Giovedì 15 settembre 2022 alle 20, Auditorium Rainier III

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Omaggio alla Principessa Grace" con David Brophy (direzione d'orchestra), Frankie Gavin e Ciara O'Brien (violino) e De Dannan (musica tradizionale irlandese). In programma: Gavin (Princess Grace Symphonic Suite).

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



3° mostra felina internazionale di Monaco

Da sabato 17 a domenica 18 settembre 2022, Espace Léo Ferré

3° mostra Felina Internazionale di Monaco - Concorso di bellezza di gatti di razza, da scoprire in famiglia, a cura dell'Associazione monegasca "De Gati De Munegu" in collaborazione co il LOOF.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



A.M.L.A. Gala - "Mystical Bolivia"

Sabato 17 settembre 2022 alle 19

L'Associazione Monegasca per l'America Latina in collaborazione con No Finish Line International vi invita a scoprire "Mystical Bolivia", Sotto l'Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

RÉUNION DE FAMILLE – PRÉLUDES, CONCERTO

Sabato 17 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Arie, ouverture e cori dalle opere liriche, sinfoniche e dai balletti della stagione.

Con Recitante Sophie de Montgolfier - Ballet Nice Méditerranée - Direttore artistico Éric Vu-An - Chœur de l'Opéra de Nice - Direttore Giulio Magnanini - Orchestre Philharmonique de Nice - Direttore musicale Daniele Callegari.

La grande famiglia dell'Opera, con la sua Orchestra, il suo Coro e il suo Balletto, vi invita a scoprire alcuni estratti dei grandi momenti lirici, sinfonici e coreografici che scandiranno questa nuova stagione.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Da sabato 17 a domenica 18 settembre 2022.

La 39a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio celebrerà il patrimonio sostenibile, un tema di grande attualità nel contesto del cambiamento climatico.

È attraverso il riesame delle pratiche, delle lezioni apprese dalle tradizioni, della continuità del know-how, che gli attori del patrimonio (monumenti storici pubblici e privati, siti archeologici, musei, archivi, detentori di pratiche riconosciute come patrimonio culturale immateriale, ecc.

Divers lieu de Nice

Nice



PROM’SWIM – TRAVERSÉE DE NICE À LA NAGE

Da sabato 17 a domenica 18 settembre 2022.

Promenade des Anglais



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 18 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 15:30.

L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nice possiede una delle più ricche biblioteche musicali di Francia con quasi 3000 opere, alcune delle quali, in forma manoscritta, risalgono al XIX secolo e vengono ancora suonate.

L'Orchestre d'Harmonie de Nice conta una cinquantina di musicisti, la maggior parte dei quali hanno vinto premi di conservatorio o, per i più giovani, provengono dalle classi superiori del CNRR (Conservatorio Nazionale di Musica), dove trovano un posto per praticare ad alto livello. Tutti i generi sono coperti (musica classica, musica da film, musical e musica leggera, medley, standard jazz....

Kiosque à musique

Jardin Albert 1er

1 Esp. Jacques Cotta



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



LE MONDE DE L’ABEILLE, ESPOSIZIONE

Fino al 23 settembre 2022, ogni giorno.

Maison de l'Environnement

31 av Castellane NICE



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle 10.00 alle 18.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION « LES PEINTRES NAÏFS BULGARES »

Fino al 15 settembre 2022

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE, ESPOSIZIONE

Da sabato 17 a domenica 18 settembre 2022.

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



EXPOSITION « ART-EXPO »

Dal 17 settembre al 25 settembre 2022, ogni giorno dalle 11 alle 21.

Daniel Barnier et ses invités Magali Barbera & Jean-Claude Cotte-Martinon

Peinture & Sculpture

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



EXPOSITION « AU-DELÀ DU RÉEL » DE EVAMARC’H

Fino al 10 ottobre 2022 ore 21

L’artiste peintre Evamarc’h nous emmène à travers ses oeuvres picturales colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections et l’Énergie pour élever nos âmes.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



TOURRETTE LEVENS

EXPOSITION “LE CHEVAL ROI DU CIRQUE”

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



VALDEBLORE

LES JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE

Da sabato 17 a domenica 18 settembre 2022 dalle 10 alle 17.

Eglise Sainte Croix St Dalmas Valdeblore

Visite libre de l'église Sainte Croix à St Dalmas Valdeblore de 10h à 17h.

L'église est mentionnée en 1060. Elle est alors un ancien prieuré de l'abbaye San Dalmazzo da Pedona, située à Borgo San Dalmazzo, en Italie. L'église était alors dédiée à saint Dalmas. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1943. Les cloches sont classées monuments historiques au titre des objets mobiliers. Deux cloches : l'une de 1452 et l'autre de 15002, classées le 02 mai 1910. La cloche Salvatore Mundi est de 17643 classée le 24 juillet 1989. Des découvertes archéologiques ont permis de dégager, dans les absidioles et la nef, des vestiges de peintures murales semblant dater du XIIe siècle.

Pour sa 39e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le Patrimoine durable. Elles permettront de visiter des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette occasion!

St Dalmas Eglise Ste Croix

Eglise Ste Croix St Dalmas



VENCE

Orchestre de chambre de l’orchestre philharmonique de Nice – Grande formation

Domenica 25 settembre 2022 ore 18,30

Musique classique



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Da sabato 17 a domenica 18 settembre.

La Citadelle

Place Emmanuel Philibert



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert