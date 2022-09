Perché chi investe in Dogecoin e Shiba Inu dovrebbe comprare Tamadoge?

I possessori di Dogecoin e Shiba Inu sono a caccia delle criptovalute emergenti su cui investire dopo le correzioni che hanno interessato il mercato delle cosiddette meme coin. Una strada da considerare è comprare token dal buon potenziale prima che siano quotati.

Ľinvestimento in fase iniziale di prevendita consente di godere di tutti i benefici legati a quella che si auspica sarà la futura crescita. Questa guida si concentra sulla prossima meme coin su cui investire nel 2022.

Al posto di Doge e Shiba Inu, gli investitori iniziano a preferire Tamadoge, la nostra raccomandazione per quanto riguarda le nuove criptovalute in fase di prevendita e anche una tra le più popolari meme coin del 2022. Si tratta di una nuova crypto di tipo play-to-earn che è riuscita a combinare i protocolli DeFi con il settore del gaming.

Vediamo da vicino come Tamadoge potrebbe diventare una tra le migliori meme coin su cui investire nel 2022.

Prima di tutto Tamadoge (TAMA) è la criptovaluta nativa del progetto Tamaverse, un ecosistema decentralizzato di tipo a play-to-earn (P2E) sviluppato sulla rete di Ethereum.

I giocatori possono avere l’opportunità di vincere premi messi in palio all’interno del sistema attraverso l’acquisto dei pet Tamadoge, dei cuccioli di cane virtuali mintati in forma di NFT attraverso uno smart contract. I giocatori possono acquistare gli NFT dei cuccioli sullo store Tama in cambio della criptovaluta nativa e ottenere dei premi mensili gareggiando con altri utenti.

In breve, TAMA conta sulla tecnologia di smart contract ed NFT per rispondere alla crescente domanda legata allo sviluppo del Web 3.0. D’altra parte i token come Doge e Shiba Inu peccano sul piano della visione e della funzione dei rispettivi ecosistemi.

Molte meme coin sono soggette a forte volatilità e attirano schemi truffaldini di tipo pump and dump per via del grosso numero di token disponibili. TAMA si distingue perché punta a essere una moneta deflazionaria, con una fornitura massima stimata entro i 2 miliardi di token.

Inoltre, Tamadoge brucerà il 5% di tutti i TAMA usati per fare acquisti all’interno del Tama store. In questo modo si incentiva l’aumento della domanda rispetto all’offerta, strategia che consente di spingere verso l’alto i prezzi. Al contrario, crypto come Dogecoin hanno aumentato la loro fornitura di monete passando dai 100 miliardi iniziali a 132 miliardi.

Niente commissioni sulle transazioni

Un aspetto che ha attirato sempre maggiori preoccupazioni da parte degli investitori riguarda l’ammontare delle commissioni sulle transazioni e le altre imposte che erodono il ritorno sugli investimenti. Per questo il team di sviluppatori di Tamadoge ha deciso di non aggiungere commissioni sulle operazioni di compravendita o di scambio dei token TAMA.

Il team degli sviluppatori ritiene che il network debba essere in grado di generare profitti dalle attività legate direttamente al proprio ecosistema e alle caratteristiche P2E, senza privare gli investitori dei loro guadagni. Questo aspetto può rivelarsi strategico per far crescere col passare del tempo il numero di partecipanti al progetto.

Prevendita

TAMA ha lanciato la propria fase beta della prevendita lo scorso 25 luglio 2022. Durante questa fase che si è conclusa in netto anticipo, è stato possibile attingere al 50% del totale della fornitura di token. Gli utenti in fase beta hanno potuto acquistare un TAMA per 0,01$, con un investimento minimo di 1.000 token ($10). Ora la nuova fase della prevendita vede un aumento della quotazione del token con 33.33 TAMA per 1 USTD. Ancora sotto rispetto al valore che assumerà in fase di lancio, questo token rappresenta una tra le migliori criptovalute sotto 1 euro da comprare.

La piattaforma P2E ha usato la tattica di destinare il 20% della fornitura totale alla quotazione su listino dei principali exchange centralizzati e decentralizzati. Il restante 30% sarà invece immesso nel mercato gradualmente nel corso dei prossimi 10 anni con operazioni di minting.

Ecco perché gli investitori interessati possono approfittare di questa fase per possedere una meme coin popolare a un prezzo davvero conveniente.

Prossime quotazioni

Di solito le fasi di prevendita, specie quelle beta, sono riservate a un gruppo ristretto di utenti, mentre la fase che serve a esprimere al massimo il loro potenziale è quella della quotazione su un exchange popolare. Per esempio, gli utenti possono comprare Bitcoin e altre crypto dalla grossa capitalizzazione di mercato sui principali exchange come Crypto.com, eToro e altri.

Per quanto riguarda TAMA, è già stato confermato che sarà lanciato al più presto su LBank, un noto exchange centralizzato. Anche il popolare exchange decentralizzato (DEX) UniSwap metterà in listino il token.

Il rilascio su piattaforme di exchange crypto popolari rende i token disponibili a un pubblico più grande e su scala mondiale, altro aspetto essenziale per modellarne il prezzo e i volumi.

Cos’è Tamadoge?

Tamadoge (TAMA) è la criptovaluta nativa della prossima piattaforma P2E pronta al lancio. Il Tamaverse mira a rivoluzionare il settore del gaming sviluppando diversi protocolli di Finanza Decentralizzata (DeFi) grazie alla tecnologia blockchain.

La piattaforma Tamadoge risulta attraente per i giocatori perché consente loro l’acquisto di NFT, di fatto i personaggi del gioco o Tamadoge. Questi avatar sono unici e distinti da diverse caratteristiche, punti di forza e debolezza. Grazie a questi pet i giocatori possono competere in battaglia contro altri giocatori all’interno della piattaforma, guadagnando punti e premi in TAMA.

A proposito di TAMA, è una criptovaluta sul modello ERC-20 che viene utilizzata per offrire ricompense ai migliori giocatori all’interno dell’ecosistema e può essere usata per l’acquisto di oggetti virtuali all’interno del Tama store.

Tamadoge visto da vicino

Tamadoge è uno tra i migliori progetti in fase di prevendita in cui investire nel 2022. Tra i motivi per cui conviene fare questo investimento è la presenza di diverse funzioni legate all’ambito P2E.

La piattaforma principale di Tamadoge fa da arena di battaglia in cui i diversi membri della community possono gareggiare con i loro cuccioli Tamadoge.Con l’intento di rimanere una valuta deflazionaria, Tamadoge brucerà il 5% di tutti i token spesi all’interno dello store Tama.

Il 30% dei ricavi provenienti dallo store sarà usato per finanziare le spese di marketing mentre il rimanente 65% sarà redistribuito nelle pool dei montepremi della piattaforma P2E per i vincitori delle competizioni. Quindi Tamadoge ce la sta mettendo tutta per dimostrarsi uno tra i migliori crypto metaverso grazie alle occasioni d’uso della tecnologia NFT e i network di tipo P2E, play-to-earn.

Non è tutto, all’interno della roadmap di Tamadoge sono descritte le prossime tappe di sviluppo del progetto.

In primo luogo, Tamadoge dovrebbe rilasciare la propria app di Realtà Aumentata (AR) entro l’ultimo trimestre del 2023. Quest’app è pensata per mantenere la stessa dinamica di gioco P2E, proprio come nel protocollo per il web, ma offrendo un nuovo sistema d’accesso all’ecosistema Tamadoge.

Inoltre, è previsto il lancio di una serie di giochi associati alla piattaforma principale ancora una volta di tipo P2E e associati al rilascio di premi fisici legati al mondo Tamadoge per i migliori giocatori. Tamadoge è anche alla ricerca di collaborazioni con le altre piattaforme dei metaversi già esistenti e verrà quotata anche su diversi exchange di tipo centralizzato e decentralizzato.

Al momento si è chiusa la fase beta della prevendita con oltre due mesi d’anticipo rispetto alla scaletta prevista ed è in corso la seconda fase di prevendita.

Chi è interessato a sapere di più sul progetto può iscriversi al gruppo Telegram ufficiale per rimanere aggiornato sui prossimi sviluppi. Gli amministratori non ti contatteranno mai via DM, fai attenzione alle truffe e ai messaggi diretti provenienti da malintenzionati che si fingono admin o moderatori del gruppo.

Investimento minimo 1.000 TAMA (∼$20 + gas fee) Investimento massimo N/D Metodo d’acquisto ETH, USDT, Carta via Transak Blockchain Ethereum Prevendita Beta Terminata Prevendita Termina nel quarto trimestre 2022

Come comprare Tamadoge (TAMA)

La sezione che segue spiega cosa fare per comprare Tamadoge nel 2022.

Step 1: Attiva un wallet crypto

Per comprare Tamadoge è necessario avere un wallet di criptovalute.

Per esempio è possibile usare MetaMask, uno tra i migliori wallet crypto, che permette agli utenti di acquistare TAMA durante la fase di prevendita.

Basta visitare il sito di MetaMask e cliccare su ‘Download’.

Step 2: Compra ETH o USDT

I Tamadoge sono in vendita in cambio di ETH o USDT da comprare a loro volta in un qualsiasi exchange di criptovalute per poi essere trasferiti sul proprio wallet Metamask.

È possibile anche acquistare TAMA usando una carta di debito o di credito attraverso la popolare piattaforma on-ramp Transak.

Step 3: Collega MetaMask alla piattaforma di prevendita di Tamadoge

Il prossimo passo è andare sul sito di Tamadoge, cliccare su ‘Connect Wallet’ e selezionare il provider del proprio wallet per collegarlo alla piattaforma di prevendita.

Segui le istruzioni ufficiali per collegare il wallet.

Step 4: Compra i token TAMA

L’ultimo step è l’acquisto vero e proprio di TAMA. Basta inserire l’importo di TAMA che si desidera acquistare e selezionare ‘Convert ETH’ o ‘Convert USDT’. L’acquisto minimo richiesto è di 1.000 TAMA.

Infine, gli utenti potranno riscattare i propri token TAMA appena la fase di prevendita si sarà conclusa. Una volta che il periodo di prevendita sarà terminato basta cliccare su ‘claim’ sul sito ufficiale di Tamadoge.

Conclusioni

Da una parte le popolari criptovalute come Doge e Shiba Inu hanno subito forti correzioni nel 2022, mentre gli utenti sono in cerca della prossima meme coin su cui investire nel 2022. Questa guida consiglia l’acquisto Tamadoge (TAMA) che si rivela una tra le migliori nuove crypto su cui investire.

Tamadoge (TAMA) è un progetto che offre una piattaforma di tipo P2E in cui gli utenti possono vincere premi giocando grazie ai propri NFT. Il progetto è in fase di prevendita e in questo momento 1$ dà la possibilità di acquistare 40 token.

