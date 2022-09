Calcio: programma, diretta tv e orari per la partita Inter- Viktoria Plzein 

L'Inter vola in Repubblica Ceca al Doosan Arena nell'attesa della partita con il Viktoria Plzen. Vediamo insieme il programma, l'orario e la diretta tv dove e quando verrà trasmessa la partita tanto attesa soprattutto da milioni di italiani.

L'attesa della partita tra Inter e il Viktoria Plzen

L'Inter è pronta a sfidare il Viktoria Plzen nella 2ª giornata della Champions League. La partita si svolge al Doosan Arena alle 18:45 con inizio alle ore 20.45 dove l'incontro viene inoltre diretto dallo svizzero Sandro Scharer che è assistito anche dai suoi connazionali Erni, Zogaj e Faehndrich, mentre per quanto riguarda il Var ci sono San e Tschudi. Ricordiamo inoltre che nella competizione europea, l'Inter ha perso in casa contro il Bayern Monaco invece il Viktoria Plzen è stata sconfitta dal Barcellona, anche se ha vinto le ultime otto europee.

L'Inter

Quella vittoria dell'Inter contro il Torino che arrivava da due sconfitte consecutive, adesso ridà un po' di sorriso alla squadra, con la speranza di un'altra sfida che l'Inter ovviamente pensa di vincere. Anche se tuttavia nella Repubblica Ceca da sempre vige l'obbligo della vittoria in modo da non rendere problematiche le qualificazioni per gli ottavi della finale. Nell'Inter però manca il calciatore Romelu Lukaku quindi Simone Inzaghi non avrà il giocatore belga neanche per questa seconda uscita della Champions League, ma è probabile che in seguito torni in campo nella partita contro l'Udinese. La formazione della partita per l'Inter è la seguente: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Robin Gosens; Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Invece a disposizione ci sono Andrè Onana, Alex Cordaz, Danilo D’Ambrosio, Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Raoul Bellanova, Henrix Mkhitaryan, Kristjan Asllani, Roberto Gagliardini ed Edin Dzeko.

Viktoria Plzen

Per la squadra della Viktoria Plzen invece la formazione prevista della squadra è la seguente: Jindrich Stanek, Milan Havel, Lukas Hejda, Ludek Pernica, Vaclav Jemelka, Lukas Kalvach, Pavel Bucha, Jan Sykora, Adam Vlkanova, Jonny Mosquera e Tomas Chory. La Viktoria Plzen inoltre a disposizione Martin Jedlicka, Marian Tvrdon, Filip Kasa, Mohamed Tijani, Libor Holik, N'Diaye, Vaclav Pilar, Ales Cermak, Erik Jirka e Calvin Bassey.

Diretta tv e orari

Per questa partita dell'Inter- Viktoria Plzein sono stati venduti già moltissimi biglietti, inoltre la sfida tra le due squadre sarà trasmessa in diretta tv da Sky con la partecipazione della telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Per la diretta si può seguire la partita sui canali Sky Sport Uno, sul canale 201 e su Sky Sport, mentre in streaming la partita viene trasmessa su Now Tv, su Infinity+ e sull'app Sky Go.