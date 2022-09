Èze: cambiamenti climatici e biodiversità, una mostra alla Maison de la Nature

Una nuova mostra a Èze alla Maison de la Nature che si trova nel Parc de la Grande Corniche.

Si tratta di “Biodiversità e cambiamento climatico... Quale futuro per la biodiversità?”.

Può essere visitata fino a domenica 2 ottobre 2022 : l’ingresso è gratuito e consente ai visitatori di scoprire l'impatto del cambiamento climatico sulla nostra vita.

Il pianeta si sta scaldando: per l'uomo, ma anche per animali, piante e paesaggi, le conseguenze del cambiamento climatico sono e saranno numerose.

Ma il loro impatto e la loro portata sono ancora difficili da prevedere.

La mostra è stata allestita dalla Lega per la Protezione degli Uccelli consta di 8 pannelli illustrati sugli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità e sulle soluzioni di biodiversità per adattarsi a questo cambiamento.

Informazioni pratiche

La struttura è liberamente accessibile dal mercoledì alla domenica e nei giorni festivi. È accessibile alle persone a mobilità ridotta con parcheggio e rampa di accesso.

Orari di apertura: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17.

La Maison de la Nature si trova ad Èze sulla Route de la Revère.