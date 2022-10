Petsfestival 2022: verso “il tutto esaurito”!

Vi presentiamo con orgoglio, nella gallery, la piantina aggiornata (al 2 settembre u.s.) del Padiglione n° 2 di CREMONAFIERE che ospiterà l’evento. Superficie totale 25.000 mq. coperti e in aggiunta quasi 10.000 mq. di aree verdi e esterne.

A breve pubblicheremo l’elenco espositori completo e anche il programma eventi e spettacoli. Grazie a tutti gli espositori che ci hanno riconfermato stima e fiducia con la loro adesione, grazie a tutti coloro che ci seguono sui social e interagiscono costantemente con noi (siete tantissimi!) e grazie a chi ha già acquistato il biglietto in prevendita online e disponibile dal 22 agosto.

Ma continuate a seguirci perché le sorprese non finiscono qui…

Petsfestival, una sola data, una sola location, l’evento!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere .





Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.