Luce e gas, 'uBroker' e 'A.R.T.E.': "Entro Natale un terzo degli italiani sarà in bolletta sulla bolletta"

Autunno nero in vista per gli italiani. La preoccupante impennata del costo delle materie prime deputate a trasformarsi in forniture energetiche a partire dallo scorso luglio rischia di inchiodare la vita e l’economia degli italiani: famiglie e imprese. Nessuno escluso.

“Abbiamo calcolato che, avanti di questo passo, oltre un terzo delle famiglie italiane avrà difficoltà a pagare le bollette entro Natale. Fatture che cresceranno in media di oltre 1.000 euro nell’intera stagione, sbilanciando i bilanci personali, e costringendo moltissimi a dover scegliere tra scaldarsi col cibo o con i termosifoni, se non addirittura vivere al buio”.

Sono parole di Diego Pellegrino, l’ormai mediaticamente noto portavoce di ‘A.R.T.E.’, ‘Associazione Reseller e Trader dell’Energia’ , che rileva come “S’innesta così una catena funesta, una spirale controproducente pronta a portare via con sé aspetti non solo economici, ma anche sociali del Paese.” Concetti ben espressi e oggettivamente chiariti attraverso una serie di interviste mirate sul tema su canali di prima grandezza come ‘SkyTg24 Business’ e la tv ‘Milano Finanza’.

Per poi continuare: “Entro fine anno assisteremo a una progressiva morìa di attività su strada appartenenti al delicato e vitale settore del piccolo commercio, vitale per la vita quotidiana e fondamentale anche sotto il profilo del gettito che lo Stato da esso ricava. Tutti soggetti di mercato che faticano ormai da due anni a questa parte a restare a galla, confrontandosi ora anche con indicatori impazziti del prezzo di gas e luce che risucchiano ricavi, spese e risparmi di chi continua a credere nella propria attività per evitarne la chiusura, confidando in tempi migliori prossimi”, specifica Pellegrino, che con A.R.T.E., nata il 15 marzo 2020 in piena pandemia, dà voce a 110 operatori per un fatturato aggregato di 2 miliardi di euro, 12.300 addetti impiegati e più di 1,3 milioni di contatori forniti.