Il Festival Gastronomico Escoffier anima il weekend di Villeneuve Loubet

Per due giorni, incontri unici e stimolanti tra grandi chef e artisti per creare “dal vivo” ricette indimenticabili.

In altre parole, un fine settimana ricco di sapori!

Le dimostrazioni culinarie e artistiche si svolgeranno sulla spianata di Leopold Sedar Sengor, presso il Pôle Culturel Escoffier, offrendo degustazioni e pranzi creati dagli espositori del mercato gastronomico.

Un’opportunità unica non solo per deliziare i vostri palati, ma anche per incontrare il rinomato ed eccellente chef BRUNO CIRINO, che lavora instancabilmente per far scoprire ai suoi ospiti le più belle i prodotti più belli di tutto il Costa mediterranea.

Ma non è finita qui. Vi saranno anche i celebri cuochi CHRISTOPHER OLIVER, YORIC TIÈCHE, JEAN-CLAUDE BRUGEL, CHIARA BIANCHI, BENJAMIN BOURGOIN e NICOLAS THOMAS, assieme agli artisti LIZA KEROB, CÉSAR MALFI, FLAVIE & ELIOT, MARIE-CAROLINE KFOURY, KING OF BLUE TRIO che saranno a vostra completa disposizione, pronti ad incantarvi con le più ricercate specialità culinarie a ritmo di musica.

Accesso Libero. Consultare il programma completo su villeneuveloubet.fr

Vi invitiamo, inoltre, ad immergervi nel mondo della gastronomia in questo unico Museo d'arte culinaria di Francia, “Le Musée Escoffier”: dieci sale espositive vi permetteranno di scoprire la storia e l'evoluzione della cucina attraverso vari oggetti, utensili d'epoca, mobili antichi, ma anche attraverso personaggi che hanno segnato Cucina francese.

24 e 25 settembre 2022: tariffa ridotta 4 euro (gratis per i bambini sotto gli 11 anni) + audioguida gratuita (fino ad esaurimento scorte) con degustazione di Pêche Melba.