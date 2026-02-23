“Fenêtre sur toile”: la mostra dedicata a Jean-Georges Inca

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 la Galerie J-G Inca, in Place Ponte a Tende, accoglie il pubblico con “Fenêtre sur toile”, un’esposizione dedicata all’opera del pittore Jean-Georges Inca.

La mostra, visitabile tutto l’anno su appuntamento, propone una selezione di dipinti che raccontano l’universo artistico dell’autore, offrendo uno sguardo diretto sulla sua produzione pittorica. L’iniziativa è curata da Sonia Klein, figlia dell’artista, che mette a disposizione del pubblico non solo le tele originali, ma anche una serie di declinazioni delle opere: cartoline, manifesti, cofanetti DVD, libri e altri materiali inediti disponibili per l’acquisto.

“Fenêtre sur toile” si presenta come una vera e propria finestra aperta sull’arte di Jean-Georges Inca, in uno spazio espositivo concepito per accogliere e guidare i visitatori. L’allestimento valorizza il dialogo tra le opere e il contesto della valle, offrendo un’occasione di approfondimento culturale nel cuore del borgo.

L’ingresso è libero. La galleria è aperta tutti i giorni nel corso del 2026, esclusivamente su appuntamento.



Per informazioni e prenotazioni: +33 6 68 14 03 13.

https://artiane.com/peinture-paysage-montagne/