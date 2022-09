Festival d’Orgue à Mougins: parte la rassegna molto attesa ogni anno

Lasciatevi trasportare dalla musica classica, barocca e jazz domenica 25 settembre e il 2/9/16 ottobre alle ore 18.00 partecipando al Festival d’Orgue à Mougins 2022 che si terrà presso la chiesa Saint-Jacques le Majeur di Monaco.

Il direttore artistico Olivier Vernet propone un evento musicale unico arricchito dalla partecipazione dei “Chanteurs d’oiseaux”, Jean Boucault et Johnny Rasse, affiancati dall’accompagnamento musicale degli organi di Saint-Jacques, dall'organo Hammond, dal flauto, dalla glassharmonica e da altri strumenti.

Le 4 serate propongono incontri emozionanti con diversi generi musicali e rinomati artisti, come Charles Balayer, Pierre Hamon, Maude Gratton e molti altri al fine di vivere un’esperienza straordinaria. Domenica 2 ottobre, inoltre, l’evento sarà focalizzato sul significato metaforico dell’uccello, simbolo di libertà e di ispirazione divina, mentre domenica 16 ottobre si avrà l’occasione di assistere all’incontro dell'armonica in vetro (o "glassharmonica"), in cui il soave suono è prodotto dai bicchieri strofinati con le dita bagnate, e l'organo a canne.

Ingresso libero con prenotazione.

Per maggiori informazioni: 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr - www.mougins.fr