Allerta di Meteo France: forti piogge in arrivo sulle Alpi Marittime

Meteo France ha lanciato l’allarme, una forte linea di pioggia, prevista molto intensa, nella notte tra oggi (venerdì 23 settembre) e domani (sabato 24 settembre) potrebbe creare non pochi problemi nell’area Sud Est della Francia .

L’episodio iniziale dovrebbe verificarsi in Occitania (particolarmente interessato il Dipartimento dell’Hérault con Montpellier), in spostamento verso la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.







Gli episodi piovosi, con annessi temporali, dovrebbero concludersi nella giornata di domenica 25 settembre dopo aver scaricato notevoli quantità di acqua, pari a quella media di alcuni mesi.

Si tratta, stando a Meteo France, di un fenomeno definito épisode méditerranéen: “Gli episodi mediterranei, o piogge di Cévennes, sono sistemi temporaleschi in grado di scaricare mesi di pioggia in poche ore. Sono legati ad aria calda, umida e instabile che sale dal Mediterraneo e che può generare tempeste violente a volte stazionarie. Si verificano in modo privilegiato in autunno, quando il mare è il più caldo, il che favorisce una forte evaporazione”.



A corredo dell’avviso il sito di Meteo France pubblica questa foto di archivio che illustra più di mille parole quali possono essere gli effetti disastrosi di questi episodi.



Foto di Meteo France pubblicata il 23 09 2022 su Twitter

Per sabato dovremmo avere 2 fasi sull'episodio piovoso-tempesta:

Del resto basta andare con la mente a fatti anche recenti, verificatisi sempre tra fine settembre ed inizio ottobre tra i quali la tempesta Alex del 2 e 3 ottobre 2020 incentrata sul Dipartimento delle Alpi marittime con epicentro nelle valli Roja, Tinée e Vésubie.



Gli ultimi aggiornamenti di Meteo France annunciano l’inizio del fenomeno per oggi a partire dall’ Hérault, verso Gard e Bouches du Rhône in estensione poi a Var, Alpes de Haute Provence e Alpi Marittime.