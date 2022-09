Sportel Monaco: torna l’evento al Grimaldi Forum

SPORTEL Monaco sarà una vera e propria piattaforma di scambio e di business, e accoglierà i principali leader del settore per generare nuove e stimolanti discussioni.

Per questa nuova edizione, la sfida consiste nel tornare ai livelli precedenti a Covid. L'obiettivo è quello di riempire l'area espositiva, in particolare i due padiglioni tradizionali (Ravel e Diaghilev) e di raggiungere un numero di visitatori equivalente a quello del 2019. Ci sarà il ritorno dei maggiori operatori del settore sportivo da tutto il mondo, e in particolare la consistente presenza di aziende nordamericane (Fight Sports, Major Baseball League, NFL, NBA, Twitch, Veritone, Viewlift, WWE ecc. ), asiatiche (Asian Football Confederation, Dentsu, Transvision, Nippon Television Network, ONE Championship, ecc.) ed europee (ESPN, LaLiga, Eurosport, Bundesliga, FIFA, Feedconstruct, Sportway, Infront), oltre a più di 40 aziende che non hanno mai partecipato a SPORTEL prima d'ora.

In altre parole, si promette un evento particolarmente prolifico.

In un momento in cui l'industria sportiva deve cogliere nuove opportunità e sviluppare nuove strategie per prepararsi al futuro e trovare nuove fonti di crescita, SPORTEL Monaco riunirà tutte le forze trainanti del settore per moltiplicare le opportunità di sviluppo e innovazione. Leader di fiducia nel mondo nell’ambito sportivo, l’evento presenta quest'anno un'esperienza cliente davvero ottimale e numerose opportunità di networking che consentiranno a tutti i partecipanti di trovare le leve strategiche per incrementare il proprio business.

L’evento si terrà dal 24 al 26 ottobre al Grimaldi Forum di Monaco.

Per il programma completo visitare il sito : www.sportelmonaco.com/<wbr></wbr>programme

Per consultare le società aderenti visitare il sito: www.sportelmonaco.com/<wbr></wbr>shortlist