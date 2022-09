Nizza, le pattuglie della "municipale" dotate di defibrillatori

Ogni anno in Francia, tra le 40 mila e le 50 mila persone (quasi mille nel Dipartimento delle Alpi Marittime) muoiono improvvisamente a seguito di un arresto cardiaco: molte non hanno potuto beneficiare della defibrillazione da parte dei servizi di emergenza.

La velocità di intervento è essenziale per salvare vite umane perché la mortalità aumenta del 10% ogni minuto perso.

Sono ora goiunti i 228 defibrillatori che il Consiglio Municipale di Nizza aveva deliberato di acquistare.

Questa la loro destinazione:

175 defibrillatori equipaggiano le strutture pubbliche alle quali accede il pubblico;

37 defibrillatori portatili equipaggiano le auto di pattuglia della Polizia Municipale. Gli agenti impegnati sul territorio sono spesso i primi ad intervenire in caso di arresto cardiaco;

11 defibrillatori portatili, sono messi a disposizione della protezione civile;

5 defibrillatori sono utilizzati per esigenze di formazione.

Un piano di formazione sarà avviato per il personale del comune e la cittadinanza sarà informata attraverso un libretto molto semplice che istruisce sull'uso del defibrillatore.

La spesa complessiva é stata di oltre 210mila euro.